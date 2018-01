Lithium, kobalt nebo palladium. Rekordy na burze už neláme ani zlato nebo platina

Pokud si myslíte, že největší zhodnocení najdete u tradičních drahých a vzácných kovů – jako jsou zlato, stříbro či platina – momentálně se mýlíte. Největšími favority v růstu cen jsou kobalt, palladium a lithium. I když jeden z těchto kovů se používá i při výrobě šperků, hlavním důvodem jejich zdražování je poptávka v průmyslu, zejména v tom zaměřeném na moderní technologie. Praha 10:18 9. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Namodralý většinou bývá kobalt, ten zároveň nyní roste na ceně. (Ilustrační foto.) | Foto: Wu Yi | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Kobalt, palladium i lithium hrají velkou roli v boji o levnější a dostupnější energie. Ceny těchto komodit na burzách míří raketově a téměř kolmo vzhůru. A to proto, že se o ně začali přetahovat výrobci automobilů a baterií s výrobci v telekomunikační oblasti, kteří právě tyto kovy ještě před dvěma lety využívali nejvíce.

„Kobalt jako hlavní komponent lithiových baterií v roce 2017 vzrostl o 130 % a jeho cena překonala hranici 75 tisíc amerických dolarů za metrickou tunu,“ popsal pro Radiožurnál Roman Koděra ze Saxo bank.

Cena palladia vzrostla meziročně o 44 procent. A ve své cestě vzhůru pokračuje. „Cena palladia minulý týden prolomila úroveň 1100 dolarů za unci a vystoupala tak na nový historický rekord,“ všiml si šéf ekonomického a investičního portálu Patria.cz Josef Němeček.

Mimochodem palladium je nerost, který se téměř všude těží společně s platinou a podobnými kovy. Jak platina, tak palladium se používají v katalyzátorech. Ovšem zatímco cena platiny se odvíjí spíše od cen zlata - také proto, že se využívá i při výrobě šperků - palladium je více vázáno na ceny mědi jako průmyslového komponentu. A také měď na komoditních burzách zdražuje. Kobalt a lithium se používají hlavně v bateriích - i těch automobilových.

Skok v ceně lithia popsal hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček: „Ještě kolem roku 2005 jsme se pohybovali kolem ceny 2000 dolarů za tunu. Dnes se cena pohybuje přes 9000. Vidíme, jak jsou ty nárůsty cen ohromné.“

Auta do zásuvky

A proč se ta poptávka zvyšuje? Například díky snaze získat a vyrábět baterie, které by udržely energii z obnovitelných zdrojů. Ale momentálně to nejvíc souvisí s tím, jak přibývá elektromobilů.

„Po světě dnes jezdí 3,3 milionů aut do zásuvky, což vypadá jako kapka v moři – a zatím také je. Nicméně jenom za minulý rok se těchto aut prodalo kolem milionu. Z toho polovina v Číně. Trend je výrazně rostoucí do budoucna. Počítá se s tím, že se těch auto bude prodávat mnohem více,“ připomíná posluchačům Radiožurnálu Jan Horčík, šéfredaktor magazínu Hybrid.cz.

Má ale pro drobné investory smysl soustředit se na komoditních burzách právě na palladium, kobalt nebo lithium? Lidé většinou investují prostřednictvím fondů. Ty ale mají mít rozkročené porfolium investic a komodity by v tom podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka měly tvořit jen malý podíl. Tak do jednoho procenta.

„I kdyby se ta cena dramaticky navyšovala, tak dopad na celý vývoj fondu to bude mít takřka minimální. Z pohledu malého investora, lidé, kteří věří v další růst cen těchto drahých kovů, by měli investovat individuálně,“ dodává Křeček.

I tak by na to ale neměli vsázet všechny své volné prostředky. I když ekonomové vesměs předpokládají, že ceny lithia, kobaltu i palladia ještě dál porostou. Ovšem s tím, jak jsou stále dražší, se výrobci po celém světě snaží hledat nová technologická řešení, která by se bez těchto vzácných nerostů obešla.