Investice do čisté energie byly nejnižší za šest let, vyplývá z průzkumu

Celosvětové investice do čisté energie v první polovině letošního roku meziročně klesly o 14 procent na 117,6 miliardy USD, v přepočtu 2,7 bilionu korun, což je nejnižší hodnota nejméně od roku 2013. Objem investic klesl na všech třech hlavních trzích, tedy v USA, v Evropě i Číně. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Bloomberg New Energy Finance.

New York 10:10 11. července 2019