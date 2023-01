Cínoví vojáčci, lego nebo whiskey. Lidí hledají do čeho investovat v době vysoké inflace

Kvůli vysoké inflaci, která za loňský rok překročila 15 procent, ztrácejí úspory na hodnotě. Klesá i cena dosud zdražujících nemovitostí, akciové a dluhopisové trhy se propadají. Jak se v krizi daří alternativním investicím jako je drahý alkohol, auta, stavebnice Lego nebo třeba cínoví vojáčci? Praha 12:19 22. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Kvěch, ředitel Muzea Lega v Praze | Foto: Iva Vokurková | Zdroj: Český rozhlas

„Říkáme tomu hrabárna. Sice je to hrabárna, ale spíš jde o prodejnu kostiček na váhu," ukazuje mi v pražském Muzeu Lega jeho ředitel Robert Kvěch. Sbírka je se svými skoro 10 tisíci modely údajně jednou z největších na světě. A její hodnota se pohybuje kolem 20 milionů. Kvěch zmiňuje i model vlaku, který podražil o sto procent.

Dánský výrobce dělá některé modely stavebnice jen v omezeném množství a to zvyšuje jejich sběratelský a investiční potenciál. Trh s kostičkami z druhé ruky roste meziročně o 11 procent, zjistili před dvěma lety ekonomové z moskevské Fakulty ekonomických věd. A současná inflace zájem o něj ještě přiživila.

„Vnímám větší zájem o zhruba sto procent. Není den, kdy by někdo nevolal nebo nepsal kvůli radě o investici,“ popisuje Kvěch.

To potvrzuje i investor a majitel e-shopu lega Michal Saviory. Podle něj se dobře koupený model dá už za tři roky prodat dráž, než byla jeho původní cena. A to někdy i o stovky procent.

„Za mě na investici do lega se nedá prodělat. Kdykoliv cokoliv koupíte, tak to rozhodně za rok nebo někdy příště prodáte za tu samou cenu. Je to lepší než investice do akcií. Tam nikdy nevíte, co se může stát,“ doplňuje Kvěch z Muzea lega.

Sbírky neztrácí hodnotu

Zdražování zboží a služeb se podle hlavního ekonoma burzovní společnosti BH Securities Štěpána Křečka nevyhýbá ani sběratelským artiklům. Na rozdíl od úspor nebo akcií ale sbírky svou hodnotu neztrácejí. Naopak.

„Zvlášť v době vysoké inflace vidíme, že roste cenová hladina sběratelských předmětů,“ popisuje Křeček.

Zájem o alternativní investice v době krize způsobuje podle Křečka i to, že se bohatí lidé zbavují ztrátových akcií a dluhopisů a hledají nové možnosti, kde své peníze zhodnotit.

„Podle mě mezi stabilnější aktiva kromě zlata patří sběratelské předměty, u kterých víme, že jich nebude nikdy více, že jsou vzácné, že kolem nich existuje trh a zájemci. Proto jejich hodnota v čase může být udržována nebo narůstat,“ vysvětluje Křeček.

Václav Rout sběratel a majitel klubu Whiskey&Kilt | Foto: Iva Vokurková | Zdroj: Český rozhlas

Ne pokaždé jsou ale investiční alternativy sázkou na jistotu. Podle ekonoma hraje roli i to, jestli prodejce najde na většinou velmi malém trhu kupce pro svůj raritní předmět.

Přesně to se teď nedaří prodejcům levnějších typů investiční whiskey, které stojí v řádu tisíců korun. V minulých letech si je totiž pořídil každý, říká s nadsázkou sběratel Václav Rout. A ti zasaženi krizí se je teď snaží prodat.

„Najednou se na trhu objeví ‚10 tisíc lahví‘ a kupců není tolik. Cena pak prudce spadne. Dnes vidíte meziroční propad kolem 70 až 80 procent,“ líčí Rout.

Ne tak drahé značky za stovky tisíc až jednotky milionů korun za lahev. Jejich hodnota naopak roste.

„Vidím, že dražší lahve v hodnotě stovek tisíc anebo nižších milionů si cenu udrží. Bohatí lidé budou stále bohatí a budou chtít peníze investovat do něčeho, co je unikátní,“ dodává sběratel.

Podle Routa je investování do whiskey poměrně rizikové - kromě inflace a propadu kupní síly se do něj promítá i oslabování libry. Kvůli propadu ceny ale může být zlatavý destilát pro některé investory právě teď zajímavý. Naopak stabilní bezpečnou investicí jsou podle historika a sběratele Vojtěcha Kesslera cínoví vojáčci. Jeho sbírka čítá osm tisíc figurek a její hodnota je přes milion korun. A neustále roste, takže pokryje i vysokou inflaci, říká historik.