Válka na Ukrajině znehodnocuje investice v Česku. Pokles je dočasný, shodují se odborníci

Hodnota akcií a firemních i státních dluhopisů od začátku války na Ukrajině klesá. Češi přesto nepropadají panice a investice do cenných papírů většinou neruší. Shodují se na tom zástupci několika bank a investičních společností, které oslovil Český rozhlas. Praha 17:22 19. května 2022

V plusu jsou aktuálně investice do komodit a nemovitostí a také krátkodobé investice, tzv. korunové nástroje peněžního trhu, například krátkodobé dluhopisy se splatností do jednoho roku.

Ostatní cenné papíry od začátku letošního roku naopak ztrácí. To znamená akcie i firemní a státní dluhopisy. Prodělává tak letos i většina podílových fondů.

Podle oslovených odborníků ale ze zkušeností vyplývá, že tento pokles hodnoty investic je dočasný a z dlouhodobého hlediska se investovat stále vyplatí.

Banky, které spravují investice do cenných papírů, žádný hromadný odliv klientů nezaznamenaly.

„Nejistota na trzích, geopolitické problémy v souvislosti s konfliktem na Ukrajině či současná inflace mají vliv na to, že někteří klienti zvažují možnost prodeje svých investic. Jedná se spíše o jednotky než desítky klientů, kteří již své investice prodali,“ řekl Českému rozhlasu mluvčí Unicredit bank Petr Plocek.

Podobně se vyjádřil i mluvčí České spořitelny Filip Hrubý: „S Českou spořitelnou takto investuje takřka půl miliónu klientů. V počátečních dnech a týdnech první covidové vlny a ukrajinské války jenom jednotky 1000 těchto klientů zrušily své investiční fondy.“

Pokles hodnoty aktiv

Zároveň ale majetek, který mají Češi uložený v podílových fondech, v prvním čtvrtletí letošního roku klesl zhruba o šest a půl miliardy. Příčinou je už zmíněný pokles hodnoty aktiv.

„Majetek ve fondech investování, poklesl od začátku roku o šest miliard korun, jedná se o dopady vývoje na trzích. Největší pokles majetku zaznamenaly fondy smíšené, a to o sedm miliard korun, následovány fondy akciovými, které poklesly rovněž o sedm miliard. Kvartální nárůst naopak zaznamenaly fondy dluhopisové o šest miliard korun a fondy nemovitostí o dvě miliardy,“ uvedla výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh Jana Brodani.

Hlavně nepanikařit

Banky doporučují klientům nepanikařit a neztrácet nervy, i když hodnota investic aktuálně klesá. Je totiž normální, že investice kolísají zejména v době ekonomické krize a války na Ukrajině.

Každá krize ale jednou pomine. Podle Jana Chlumského z investiční společnosti Amundi se teď nedá přesně předpovídat, kdy hodnoty investic zase začnou stoupat. Například u dluhopisů by se mohla podle Chlumského karta začít obracet už brzy.

„Například české státní dluhopisy začínáme vidět jako zajímavou příležitost. Naše přesvědčení v následujících týdnech zřejmě poroste s tím, jak ČNB avizuje, i ústy svého nového guvernéra, že úrokové sazby budou spíše stabilní,“ řekl Chlumský.

Všichni oslovení odborníci zdůrazňují, že kvalita investice se posuzuje až z dlouhodobého hlediska, tedy nejméně po pěti letech.

Do investic by tedy lidé měli ukládat peníze, které v příštích letech nebudou potřebovat. Rezervu na běžné fungování by měli mít lidé na běžném spořicím účtu.