Rusové investují do kryptoměn. S cenou rublu to ale není snadné, říká odborník na kryptoměny

Bitcoin (ilustrační foto) | Foto: Miloslav Hamřík | Zdroj: Český rozhlas

Jak moc se v Rusku investuje do kryptoměn?

Rusko je chudá země a jako chudá země nemá ani příliš přebytků, které by lidi investovali napříč kapitálovými trhy. To se týká i kryptoměn. To znamená Rusko je velká země se spoustou obyvatel - na mapě to sice vypadá, že nakupují kryptoměny hodně, ale v přepočtu na obyvatele je to poměrně zanedbatelné.

A změnil se nějak zájem o kryptoměny v souvislosti se sankcemi uvalenými na Rusko?

Určitě se dá vypozorovat zájem. Lidé v Rusku - nejenom Rusové, ale všichni, kteří tam uvízli - hledali alternativy k tomu, jak ochránit svoje peníze a obejít sankce, které na Rusko padly. Samozřejmě jedna z těch alternativ jsou kryptoměny. Nicméně narazili na to, že není jednoduché si je koupit, protože vždy je to směna mezi jedním a druhým člověkem a na druhé straně musí být někdo ochotný prodat kryptoměny a koupit si rubly.

Jaký vliv na to má strmý pád rublu?

V posledních dnech se rubl propadl tak moc, že pokud přepočítáme hodnotu bitcoinu na rubly, tak zažívá bitcoin své nejlepší období, protože je na svých rekordních hodnotách. Samozřejmě pokud se to přepočítá na nějakou tvrdší měnu - dolary, eura - tak vidíme, že tak žhavé to zase není. Ale minimálně je na tom vidět, jak moc rubl ztratil, a že i něco tak volatilního jako je bitcoin může být pro Rusy uchovatel hodnoty.

Jaký vztah má ruská vláda ke kryptoměnám?

S Ruskem je to složité, protože za posledních deset let vyměnilo názor na kryptoměny zhruba tak desetkrát. V jednu chvíli uživatele kryptoměn zavírali, pak to zase bylo poblíž státní měny, a pak je zase zavírali. Takže dnes kryptoměnová komunita na zprávy z Ruska příliš nereaguje - ta cena se nemění, protože už tomu příliš nikdo moc nevěří. Rusko otáčí každou chvíli a cena se na začátku podle toho vyvíjela, ale teď na konci už je vůči tomu imunní.

Kryptoměny v Rusku

Takže lidé v Rusku s kryptoměnami neobchodují?

Minimálně, není úplně jednoduché si je koupit, protože musí člověk dojít s rubly na burzu. Ta je nějakým způsobem regulovaná, řídí se nějakými pravidly, a pak až podle nich si můžou Rusové bitcoiny koupit. Výhodu mají ti, co už bitcoiny mají a jsou schopni je nakoupit s nějakým zajištěním - na takzvaných decentralizovaných burzách.Takže není to nemožné, ale nejsou to objemy, které by hýbaly s trhem.

Když se podíváme na makroekonomická čísla, tak kdyby jedno procento peněz, na které upadají sankce, šlo do bitcoinu, tak bitcoin má desetinásobnou cenu. Bitcoin je pořád tak malý, že i kdyby do toho nateklo jenom jedno procento ruských peněz, tak se ta cena výrazně posune, a to jsme neviděli. Takže to, co se pravděpodobně dělo u bitcoinu a dalších kryptoměn – že jejich cena šla nahoru – bylo spíš mediální, než že by do toho reálně nějaké peníze šly.

A jak se situace v Rusku změnila od léta 2021, kdy Čína zakázala obchodovat s bitcoiny?

V zásadě se tolik nezměnilo. Do Ruska přišla velká část těžby, která byla zakázaná v Číně v minulém roce. Takže Rusko, Kazachstán a další postsovětské země zaznamenali velkou poptávku po elektřině od těžařů z bitcoinové komunity, ale ne příliš Rusko. Protože v minulosti ukázalo, že si není jisté tím, co pro ně kryptoměny znamenají. Názor byl tak proměnlivý, že těžaři tam proto raději nešli - nebyli si jistí, jestli je někdo druhý den nezavře. Takže v Rusku byl tedy nárůst mnohem nižší, než třeba v Kazachstánu, kde ten názor neměnili

Regulace bitcoinu

Jak obtížné by bylo namířit sankce tak, aby to zasáhlo i příjmy z kryptoměn?

Je obecně těžké zmrazit oligarchům investice. Obzvlášť pokud mají nakoupené akcie, zlato nebo bitcoiny. Možná je to u bitcoinů i trochu složitější, protože u zlata – pokud ho nemají fyzicky nebo pokud akcie nemají vytištěné – tak je obtížné je zastavit v té digitální podobě. Ale obecně platí, že kdo stihnul před sankcemi zainvestovat – ať už do nemovitostí, akcií, dluhopisů nebo třeba kryptoměn – tak sankcím unikl. Bitcoiny v tomto nejsou zase tak veliká výjimka.

Pokud se zaměříme na Ukrajince, tak jaký oni mají vztah ke kryptoměnám?

Zažili jsme velkou poptávku od Ukrajinců, co se týče kryptoměn, ale zase v objemech to není tak moc. Obecně historicky vždy, když přišla inflace – ve Venezuele, v Zimbabwe nebo v dalších zemích – tak nárůst poptávky byl obrovský. Ale pokud jste se podívali na místní burzy, tak se denní objem poptávky změnil z jednoho bitcoinu na tři.

V procentech to sice vypadalo, že jde o nárůst o 200 procent, ale reálně byl objem tak malý, že cenou to nezahýbalo. Je fakt, že Ukrajina je nejchudší země v Evropě. Takže i kdyby tam chtěli lidé nalít většinu svých úspor, tak to není tolik peněz, jako když se Američané rozhodnou, že zainvestují jenom trochu. Poptávka se tedy opravdu zvětšila, ale v objemech to není moc.

V čem se bitcoin nebo další kryptoměny liší od ostatních měn, se kterými lze obchodovat?

To co se změnilo je, že stačí jeden den a karetní společnosti a další velké firmy zprostředkovávající platební styky jsou schopné zavřít lidem účty. Jsou schopné jim zakázat platební styk. Minimálně v tomhle se bitcoin liší, že ukazuje svojí důležitost.

Myslím si, že toto bitcoinu dlouhodobě pomáhá. Minimálně ukazuje, že je alternativou k něčemu, co je schopné „být zavřené“ jenom tím, že se tak rozhodne jedna rada o několika lidech. Lidé na druhé straně planety pak nejsou schopni používat své peníze. To u bitcoinu nejde, a tím je zajímavý - ať už se nám to třeba líbí, nebo ne.

Takže trhy s kryptoměnami nelze nijak omezovat?

Některé kryptoměny lze omezit, protože jsou centralizované stejně jako některé karetní společnosti. Ale když se bavíme o bitcoinu, jako o první a nejstarší kryptoměně, tak ta je takovým způsobem decentralizovaná. I ti, kteří ho zkoušeli nějakým způsobem omezit, tak to nedokázali. Jsou to desítky tisíc uzlů po celém světě - a ani nevíme, kde jsou - takže technicky to není proveditelné. Ostatně i díky tomu má bitcoin takovou cenu - kdyby nebyl takto decentralizovaný, tak takovou hodnotu nemá.

Z minulosti jsou známé případy například ze Severní Koreje, která bitcoiny získávala pomocí ransomwarových útoků. Je možné, že k takovému kroku přistoupí i Rusové?

Rusko to dělá, je hackerská kybernetická velmoc. Rusové sice nejsou úplně technologicky zdatní, technologie tam dovážíme. Ale co se týče kybernetických útoků, tak byli Rusové vždy matematicky zdatnější. Spoustu západního finančního systému běží dnes na ruských programech.

Takže bych se vůbec nedivil, kdyby narostl počet útoků na kryptoměny, protože Rusové na to znalosti mají, dělají to a dělali to vždycky. A teď by jim to i pravděpodobně pomohlo dostat se k prostředkům, ke kterým se nedostanou přes standardní finanční systém. Takže já bych to určitě očekával. Bavíme se ale o tak malých částkách, že to není nic, co by zachránilo Rusko před bankrotem. Ale jednotlivci si rozhodně můžou přilepšit.