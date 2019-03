Víno, whisky nebo automobiloví veteráni. Češi se nebojí investovat alternativnějším způsobem

Některé lahve plné vína se otevřou krátce po jejich nákupu. Jiné si ale poleží ve speciálních skladech a v dřevěných bedýnkách několik let. Řeč je o investičních lahvích vína, které mají za úkol zhodnotit svou cenu.

A takových investorů rychle přibývá. „Velkou zásluhu na tom má tuzemská ekonomika,“ říká Radiožurnálu spoluzakladatel investičního fondu Wine Management Martin Kovář.

„Česká ekonomika šlape, jakkoliv cyklicky jsme za vrcholem, tak jsme nejbohatší, jak jsme kdy byli v historii. Projevuje se to i na úsporách domácností, které zbohatly. Proto si můžou dovolit zvažovat i jiná aktiva než jsou nemovitosti, akcie či dluhopisy,“ vysvětluje.

Jedna lahev nestačí

Jenže najít víno, které časem získá hodnotu, není nijak jednoduché. A náročná je i péče o lahve - majitel je musí uložit v certifikovaném skladu při určité teplotě. Ideálně někde, kam se jen tak nedostane - to aby svou investici ve slabší chvíli nevypil. Navíc na investici jedna láhev nestačí.

„Standardní obchodovaný objem je vždycky 12 lahví, co je dřevěná bedna, v angličtině se tomu říká original wooden case. Pokud budete mít menší počet, je to daleko složitější prodat. Pokud větší počet, tak vždycky v násobcích dvanácti,“ upozorňuje znalec investičních vín Martin Kopecký.

Minimální doba investice do vína je 10, ideálně 15 let. Nezkušeným investorům mohou s dobrým výběrem pomoct třeba investiční fondy. Do nich klienti vkládají peníze, třeba milion korun, a fond za ně nakupuje víno. Zhodnocení tam může být klidně i přes 10 procent ročně. Nejde ale o čistý zisk pro majitele.

„Většinou je potřeba výnos snížit o dvě až tři procenta, protože jenom skladování a pojištění vás vyjde tak na 1,5 až dvě procenta, a potom to víno, když se nakupuje a prodává, tak třeba obvykle spready (rozpětí mezi nákupní a prodejní cenou, pozn. red.) byly ještě před několika lety deset procent, teď už se to pohybuje mezi třemi až pěti procenty, ale pořád je to výrazně víc než u akcií a dluhopisů, kde se bavíme o desetinách procent,“ říká zakladatel Wine Management Martin Nejedlý.

Investiční vína nejčastěji pocházejí z francouzských a italských vinic. Nejvýznamnějšími oblastmi jsou Bordeaux, Burgundsko, Champagne nebo třeba Toskánsko. Na zhodnocování se hodí hlavně červená vína a trhu s nimi se bude dařit i letos.

Lidé na to mají

Podle vinné burzy Liv-Ex se celý trh s vínem zhodnotí o 2,3 desetiny procenta. Nejvíc peněz svým majitelům přinesou vína z burgundských vinic.

Uložit své peníze ale můžou lidé třeba i do whisky. Ty investiční jsou nejčastěji ze Skotska a Japonska a jejich cena se pohybuje v řádu desítek nebo klidně stovek tisíc korun. Třeba v Česku si lidé můžou koupit whisky Glenfarclas za bezmála 300 tisíc korun.

Zhodnotit své peníze lze ale třeba i nákupem veterána. „Rozhodně roste počet lidí, kteří investují do veteránů v řádech procent až desítek procent ročně. Je to ekonomickou situací a také tím, že ročníky, které si ty auta vysnily, tak v současnosti jsou v takové ekonomické situaci, že si ty auta můžou dovolit, můžou si je koupit, můžou je renovovat a užívat si je,“ popisuje Pavel Lacina, jednatel společnosti Classic Cars Bohemia.

Podle něj se vyplatí už investice do auta za 50 tisíc korun. Na druhou stranu jsou teď ceny veteránů výrazně výš než před několika lety, proto je potřeba pečlivě vybírat.

Peníze vám ale můžou přinést třeba i staré kousky z půdy. „Často mívají lidé doma ty černohnědé sluchátkové telefony z bakelitu, tak ty se prodávají mezi 600 až 1000 korunami, mlýnky TRAMP se prodávají po starožitnostech mezi 800 až tisícovkou a u rádií i gramofonů záleží na značce, cena se pohybuje klidně i k osmi tisícům,“ říká viceprezidenta Asociace starožitníků Simona Šustková.

V tisících korun se pohybují i ceny starých hraček. Třeba modely autobusů Karosa z 80. let nebo plastová Škoda 1203. U nich sběratelé ocení nejen bezvadný stav, ale třeba i přítomnost původního obalu.