Největší vodní investice od roku 89. Česká Energo-Pro zprovoznila v Turecku dvě své přehrady

Česká energetická skupina Energo-Pro zprovoznila na východě Turecka dvě vodní díla Karakurt a Alpaslan 2, které tam postavila. Jde o největší české investice v oblasti vodní energetiky od listopadu 1989, celková souhrnná cena přesahuje 800 milionů dolarů, což je přibližně 19 miliard korun. V neděli to oznámila mluvčí Energo-Pro Hana Hikelová. Praha 15:26 1. listopadu 2020

Nová přehrada s vodní elektrárnou Karakurt je umístěna v povodí řeky Aras, Alpaslan 2 pak na řece Murat. Vodní plocha přehrady Karakurt bude zabírat plochu 14 kilometrů čtverečních, ještě mnohem větší Alpaslan 2 pak 55 kilometrů čtverečních.

Hikelová uvedla, že nové turecké elektrárny splnily potřebné testy a podařilo se je připojit do sítě a zahájit komerční provoz. V obou přehradách jsou podle ní aktuální v provozu první z turbín, další budou spuštěny na přelomu roku.

V Karakurtu budou celkem instalované tři Francisovy turbíny s celkovým instalovaným výkonem 99,5 megawattů (MW), v Alpaslanu 2 pak čtyři Francisovy turbíny s celkovým instalovaným výkonem 280 MW.

Pro porovnání, největší tuzemská přehradní nádrž Lipno má rozlohu asi 49 kilometrů čtverečních s instalovaným výkonem zhruba 120 MW. Zbylé dvě turbíny v Karakurtu budou podle mluvčí spuštěny v listopadu a v prosinci.

Sypaná hráz přehrady s asfaltovým jádrem dosahuje výšky 137 metrů. Na její výstavbu Energo-Pro spotřebovalo 6,4 milionu metrů krychlových navezené horniny, což odpovídá asi 360 000 naložených nákladních aut. Zbývající tři turbíny v Alpaslanu 2 pak budou podle Hikelové spuštěny v prosinci a únoru.

Mluvčí připomněla, že s výstavbou hráze tamní přehrady začalo Energo-Pro v září 2018 a dokončilo ji za dva roky. Objem tělesa hráze je 9,05 milionu metrů krychlových. Výstavba probíhala 24 hodin denně sedm dnů v týdnu a na stavbě se podílelo až 1900 pracovníků, dodala.

U obou přehrad Energo-Pro postavilo sypanou hráz s asfaltovým jádrem. „Ukázala se jako nejvhodnější pro místní seismologické podmínky a také to byla nejrychlejší varianta z pohledu realizace,“ uvedl výkonný ředitel skupiny Energo-Pro Pavel Váňa.

Obě sypané hráze jsou podle firmy svými parametry naprosto unikátní. Zmínila, je nejvyšší funkční sypaná hráz v Evropě na přehradě Dalešice je vysoká přesně 100 metrů. Společnost dále uvedla, že zapojení elektráren do sítě v tomto roce bylo podmínkou k získání zvýhodněné garantované výkupní ceny elektřiny od ledna 2021.

„Když započítáme předpokládanou výrobu elektřiny, mohli bychom jen z nich v prvních pěti letech utržit zhruba 520 milionů dolarů. Alpaslan 2 by měl totiž ročně vyrobit 850 gigawatthodin (GWh) a Karakurt 340 GWh.Samozřejmě, že výhodou je také to, že deset let budeme mít pevně daný dolarový tarif, to investorům do obnovitelných zdrojů zajišťuje větší jistotu,“ dodal Váňa.

Společnost Energo-Pro byla založena v roce 1994 ve Svitavách. Po připojení obou nových tureckých elektráren skupina vlastní a provozuje 38 vodních elektráren ve čtyřech zemích - v Gruzii, Turecku, Bulharsku a České republice.

Kromě hydroenergetiky se zabývá distribucí a prodejem elektřiny a provozuje distribuční sítě v Bulharsku a Gruzii s více než dvěma miliony zákazníků.