Pro Čechy jsou nejstabilnější investicí zlato a drahé kovy. Roste také objem peněz v investičních fondech

Každý druhý Čech si odkládá peníze na spořící účet, jenže investování se lidé bojí. Z tisícovky respondentů, kterých se společnost v průzkumu ptala, takhle investuje pětina dotázaných. Častěji muži než ženy a domácnosti s příjmy nad 40 tisíc korun.

Pro většinu investorů je ale důležité, aby investice byly alespoň z části hmatatelné. Jen pětina lidí se spokojí pouze s papírovou nebo digitální podobou investic. Další pětině je to jedno a nechá si poradit.

48 procent Čechů podle průzkumu volí zlato jako nejstabilnější investici. Momentálně do něj a také do stříbra své peníze uložilo zhruba 100 tisíc Čechů - většinou jde o investice v řádech desítek tisíc korun. Víc než 200 tisíc korun do těchto kovů investovala méně než desetina lidí - alespoň to vyplývá z průzkumu.

Zlatu se ale letos příliš nedaří - od začátku roku jeho cena klesla o tři procenta na 1260 dolarů za trojskou unci. Češi si ale pro uložení a zhodnocení peněz vybírají i umění, starožitnosti nebo třeba kryptoměny.

Investiční fondy

V letošním roce se příliš nedaří ani investičním fondům - od ledna klesly téměř o jedno procento. Je ale třeba dodat, že v průměru investor vydělal za posledních pět let přes 16 procent. Alespoň to vychází z Indexu českého investora, který sestavují společnosti Swiss Life a Thomson Reuters.

Hlavním důvodem, proč se letos investičním fondům - tedy třeba akciím a dluhopisům - nedaří, je geopolitické napětí a kroky Donalda Trumpa - třeba zavedení cel na vybrané zboží.

Objem peněz v investičních fondech v posledních letech ale roste. „České domácnosti měly ve fondech zainvestováno něco kolem 480 miliard korun. Jenom pro srovnání, loni to bylo číslo 445, před pěti lety to bylo zhruba 250 miliard,“ řekl Radiožurnálu produktový manažer společnosti Swiss Life Jan Macek.

I tato čísla potvrzují, že Češi investují stále častěji. Zhodnocování peněz ale není jen pro bohaté. Investovat může úplně každý. Stačí k tomu třeba 500 korun měsíčně.