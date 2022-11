Pokud nejste schopni vytvořit si finanční rezervu, na investování zapomeňte, tvrdí poradce

Největším přínosem investičního poradce je ten, že s člověkem projde jeho životní plány, tempo spoření finanční možnosti a na základě toho mu stanoví plán investic, vysvětluje poradce Lukáš Paldus. „Nejhorší zadání je: Mám volné peníze, kam je mám investovat? A přitom ten člověk nemá představu, co chce dělat, a ještě říká, že když se cokoli změní, tak peníze zase vybere,“ upozorňuje investiční poradce. Praha 12:25 5. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peníze | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kdo chce do roka znásobit svůj majetek, měl by se podle Palduse podívat spíš po spekulacích. „Investice je běh na delší trať s plánem cílem. Takže první krok vůbec je udělat si finanční plán, zamyslet se nad tím, co mě čeká v blízké době, na co budu ty peníze potřebovat. A až podle toho volit investiční nástroj,“ říká Paldus.

Právě s tím může pomoci investiční poradce, vysvětluje jeden z nich. „Někdy mají klienti pocit, že jim něco utíká. Dozví se, že trhy rostou, a hned se rozhodnou investovat – podle emocí,“ tvrdí a pokračuje:

„Přitom vynechávají vůbec ten první článek, a to je finanční rezerva. Pokud člověk nemá finanční rezervu a má k tomu ještě třeba rodinu, nemá zajištění ve formě pojištění třeba pro případ závažných událostí, jako je smrt nebo invalidita, tak v nepříjemné situaci sáhne právě na investice. A to je pro investiční plán, který byl dělaný třeba na 30 let, tragédie. Protože třeba jsou zrovna trhy dole.“

Základem je proto finanční rezerva. „Na krytí hlavních potřeb. Taky nestavíte střechu na domě, když nemáte základovou desku,“ zdůrazňuje Paldus.

„Pro každého je přitom rezerva jinak velká. Pokud někdo není schopen ji vytvořit ani ve výši trojnásobku, šestinásobku měsíčních výdajů, tak nemá smysl se bavit o investicích. Jakmile pak dojde k pohromě v rodinném rozpočtu, takový člověk sáhne hned po investici.“

Ideálně velká rezerva je podle Palduse ve výši výdajů na půl roku. „Dlouhodobější výpadek se dá případně řešit třeba formou pojištění pracovní neschopnosti, invalidity,“ doporučuje Paldus s tím, že rezervu je nejlepší mít na spořicím účtu, který je kdykoliv k dispozici.

Nejvíc práce? Když to padá

Lukáš Paldus přiznává, že jeho práci lze připodobnit k roli mentora nebo kouče. Potřebuje totiž znát potřeby, přání a motivaci každého klienta.

Lukáš Paldus, investiční poradce | Foto: Jan Jaskmanický | Zdroj: Český rozhlas

„Do svých klientů se musím umět vcítit. Emoce zkrátka nejdou dát stranou, musíte s nimi pracovat,“ říká a vysvětluje:

„V dlouhodobém horizontu totiž musí být poradce schopný řídit emoce klienta. Největší přidanou hodnotou poradce je právě to, že klienta udrží, aby v investici pokračoval dlouhodobě.“

„Proto záleží, jestli je poradce placený provizí, tedy jakýmsi vstupním poplatkem. Nebo jestli je placený za průběžnou práci. Nejvíc práce totiž poradce s klientem má, když trhy padají,“ dodává Paldus.

