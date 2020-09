Díky mobilním aplikacím přibývají drobní investoři. Nemají ale znalosti a může chybět záchranný fond

V dnešní době už skoro každý může říct, že je akcionářem Applu nebo Tesly. Nakupování cenných papírů se totiž výrazně zjednodušilo díky mobilním aplikacím, jako jsou Revolut nebo RobinHood. Přes ně můžete investovat do akcií na pár kliknutí a třeba jen s tisícovkou. Na burzu tak pronikají malí a nezkušení obchodníci, kteří už ale dokázali výrazně zahýbat s cenou některých titulů. Praha 16:44 12. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V dnešní době už skoro každý může říct, že je akcionářem Applu nebo Tesly. Nakupování cenných papírů se totiž výrazně zjednodušilo díky mobilním aplikacím, jako jsou Revolut nebo RobinHood | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Tady můžu v aplikaci vidět, jak jsou na tom moje akcie. Akcie Applu trochu nabyly na hodnotě, zatímco Tesla klesla,“ popisuje Radiožurnálu čtyřiadvacetiletý Karel, který akcie nakupil přes mobilní aplikaci Revolut.

„Tohle je zrovna seznam oblíbených akcií tento týden. Teďka dvěma kliknutími koupit a jenom napíšu, za kolik dolarů chci nakoupit,“ ukazuje Karel.

Vypadá to celkem jednoduše a dají se tak vydělat i nějaké peníze. „Zatím mi to přineslo 20 procent toho, co jsem investoval. Není to něco, čím bych se chtěl živit. Je to pro mě taková hra,“ dodává Karel.

Investice do klesajících akcií

Podobně jako Karel objevuje investování do akcií spousta dalších malých a méně zkušených investorů v Česku, ale i po celém světě. Dosud nejcitelněji byl jejich příchod znát po březnovém propadu způsobeném koronavirovou pandemií. Tvořit by podle odhadů analytických firem mohli až 25 procent aktivity na burzách, o rok dříve to přitom bylo pouze deset procent.

Podle Tomáše Pfeilera z investiční společnosti Cyrrus se tito investoři chovají jinak než profesionálové: „Typicky, když akcie propadne, tak mají tendenci ji nakupovat, protože věří, že se opět vrátí zpět. Pád je pro ně jediným faktorem, který hodnotí, a vnímají to tak, že když něco spadne, tak to musí jít zákonitě nahoru. Tak to ale nefunguje.“

Ukázkou takového chování byl podle Pfeilera nedávný růst akcí krachující autopůjčovny Hertz, který táhly právě drobní investoři. „Většina fondu tu akcii už ignoruje, protože ví, že je to rizikové, že můžou přijít o vše. Ve chvíli, kdy se tam navezli drobní investoři, tak akcie zhodnotili o stovky procent. Už nebylo potřeba tak výrazných objemů, aby vyvolali cenový pohyb. Ale potom vzestupu samozřejmě následoval pád,“ dodal Pfeiler.

Snadné investování do akcií méně zkušeným zájemcům umožnily služby jako britská Revolut, americká RobinHood a několik dalších. Zřídit si na nich účet je záležitostí pár minut. Oproti tradičním brokerským společnostem lákají drobné investory na to, že můžou nakupovat zlomky akcií za tisíce korun, a na menší poplatky.

Chybí analytika i jistoty

Na stranu druhou, profesionální zprostředkovatel by jim poskytl i investiční know-how. „Investují bez většího zázemí, bez nějaké analytiky, bez určení, jestli akcie má nějakou reálnou perspektivu, nebo je to jenom zajímavá akcie,“ upozornil šéfredaktor webu poradci-sobe.cz Petr Zámečník.

A další věc – na zprostředkovatele, kteří sídlí v tuzemsku, dohlíží Česká národní banka. V případě, že se dostanou do potíží, bude pro investory snazší takové spory řešit.

„Pokud by se český obchodník s cennými papíry dostal do situace, kdy není schopen plnit své dluhy vůči zákazníkům, obdrželi by zákazníci náhradu z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Obdobně by se postupovalo u obchodníků s cennými papíry z jiných zemí Evropské unie,“ vysvětlila mluvčí České národní banky Petra Vodstrčilová.

U zmíněných aplikací, které sídlí mimo Evropskou unii, by se investoři museli obrátit na zahraniční dozorové úřady, soudy nebo finanční arbitry. Například v případě Velké Británie by se svých práv mohli domáhat u tamního finančního ombudsmana.