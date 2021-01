Brexit v Irsku zkomplikuje dovoz zboží. Situace ale může nahrát příznivcům sjednocení ostrova

Je to několik dní od definitivního odchodu Velké Británie ze Spojeného království, na irském ostrově ale zatím život jde dál bez velkých změn. Zelený ostrov i celou Evropa zažila první pracovní de, ale pro většinu běžných Irů i obyvatel Severního Irska skutečně zůstává většina jejich života při starém. Dublin 18:10 4. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řada problémů kolem brexitu se v Irsku teprve projeví. ilustrační foto | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Podle takzvaného severoirského protokolu je mezi oběma částmi ostrova stále možné cestovat, zboží také cestuje po ostrově bez komplikací a všichni studenti bez ohledu na to, zda ze severu nebo jihu, dokonce mohou i na Erasmus (Severním Irům ho totiž platí irská vláda).

Stačí ale nahlédnout do pravidel pro obchod a firmy a je jasné, že pod pokličkou jsou věci přeci jen malinko jinak. A řada problémů se teprve projeví, až skončí různé zatím platné výjimky. A jak Radiožurnálu řekl jeden z irských poslanců, Ruairí Ó Murchú, nedá se pochybovat o tom, ještě roky se budou objevovat problémy, které nikdo ani nepředpokládal.

Severní Irsko zůstává v Evropském jednotném trhu pro zboží. Může tedy volně obchodovat se státy Evropské unie, ale zároveň je pořád součástí Spojeného království. Mělo by tak moci volně obchodovat se zbytkem Velké Británie. A aby se předešlo tomu, že bude Severní Irsko jakousi britskou dírou do zbytku Evropské unie, platí určitá pravidla.

Zboží

Protože pravidla pro zboží mezi Velkou Británií a Severním Irskem se pravděpodobně začnou s brexitem rozcházet, začínají kontroly v Irském moři na cestě mezi Velkou Británií a Severním Irskem. Jednou z nich je takzvaná sanitární a fytosanitární kontrola, při které se kontroluje veškeré jídlo, rostliny nebo živá zvířata, která na irský ostrov přijedou. U živých zvířat se kontroly děly už dříve, vše ostatní je ale novinkou. Pro představu, denně přes Irské moře projede 16 trajektů: každý z nich veze asi 175 nákladních aut a asi 275 přepravních kontejnerů.

V přístavech zatím nejsou žádné trvalé budovy určené pro kontrolory, vzniknou až v polovině roku. Celníci tak musí zatím zvládat vše v provizorních podmínkách. Práci jim sice usnadňuje to, že každé nákladní auto musí všechnu dokumentaci odevzdávat online, i tak se ale počítá s tím, že čtvrtinu až pětinu všech vozů někdo zkontroluje fyzicky.

Otázkou tedy je, zda se budou kontroly stíhat a zda se tak zejména potraviny nebudou kazit v nákladových prostorech. Tomu má pomoci dočasná výjimka platná pro následující tři měsíce pro všechny potraviny a šest měsíců pro masné výrobky. Právě masné výrobky by ale po skončení výjimky mohly narazit na velký problém.

Podle evropských pravidel totiž veškeré maso, které přijíždí ze státu mimo Evropskou unii, musí být zmražené. Pokud se do půl roku neobjeví nějaká dohoda, která výjimku nahradí, bude do Severního Irska zakázaný dovoz britského mletého masa, masných polotovarů, různých klobás, ale také veškerého kuřecího (to nelze dovážet ani zmražené). A to platí dokonce i v případě, pokud by maso pocházelo z EU, ve Velké Británii by ho pouze zpracovali a pak opět vyvezli zpět do EU.

Situace by se mohla ztížit i obráceným směrem. Podle irské veřejnoprávní televize RTÉ hrozí, že Velká Británie stejnými pravidly zablokuje nynější irský vývoz do Spojeného království, což by irské zemědělce vážně zasáhlo. A i když zákaz nebude, budou mít zemědělci problém s administrativou, protože od prvního dubna budou muset dodávat k masu zdravotní certifikát. Tím nejspíš dost vytíží a možná i zahltí veterináře, kteří mohou doklady vystavovat. V roce 2018 totiž z Irska do Velké Británie zamířilo asi 335 tisíc tun masa.

Cla a balíky

Většinu problémů s cly vyřešila štědrodenní obchodní dohoda mezi Evropskou unií a Velkou Británií, díky které je většina zboží od cla osvobozená. Ale ne všechno: například zboží z třetích zemí, které bude přes Velkou Británii putovat do Severního Irska, musí platit dovozní cla do Evropské unie.

Jenže může nastat situace, kdy takovéto zboží do Evropské unie vůbec nedojede, protože si ho koupí zákazník v Severním Irsku. V takovém případě může prodejce po prokázání, že k tomu došlo, požadovat navrácení cla. To ale samozřejmě znamená několik byrokratických úkonů a především nějakou dobu bez peněz.

Pokud jde o poštovní služby, problém se Severnímu Irsku vyhne. Balíky by měly s výjimkami fungovat bez problémů jako doposud. To se ale netýká Irska a dalších zemí v Evropské unii. Na těchto trasách budou balíky potřebovat celní deklaraci, opět ale až za nějakou dobu, zatím běží tříměsíční výjimka. Deklaraci prozatím musí dělat jen firmy, které posílají firmám balík v ceně vyšší než 135 liber (tedy asi čtyři tisíce korun).

E-shopy a DPH

Se zasíláním balíků zákazníkům do Velké Británie budou nejspíš mít problém i některé evropské e-shopy, ale z jiného důvodu. V Británii začínají platit nová pravidla pro vybírání DPH. Podle nich se internetové obchody, které posílají zboží zákazníkům do Velké Británie, musejí zaregistrovat u britských daňových úřadů a DPH platit britskému daňovému úřadu. A k balíku vyplnit celní prohlášení. To s sebou samozřejmě přináší celou řadu byrokratických kroků a některé e-shopy se tak už rozhodli, že raději do Velké Británie své zboží posílat nebudou.

V souvislosti s brexitem se mění také některé dopravní vzorce. Doposud většina kamionů, která mířila z evropského kontinentu do Irska, cestovala přes Velkou Británii: trajektem přes La Manche, kus cesty přes Anglii a poté trajektem na irský ostrov. Nyní se tím ale vystavují dalším kontrolám a možným komplikacím, pokud se doprava mezi Evropou a Velkou Británií zpomalí nebo zastaví, jako se to stalo před Vánoci.

Irsko proto posílilo své trajekty do nyní nejbližšího státu EU, kterým je Francie. Z přístavu Rosslare zhruba patnáctkrát za týden pojede trajekt do francouzského Dunkirku a zpět. Cesta jedním směrem trvá asi 24 hodin, což je na jednu stranu praktické, protože si řidiči kamionu mohou odbýt dlouhou pauzu, takováto trasa ale má oproti těm krátkým určitou nevýhodu, přepraví méně kamionů. I proto se zejména irští autodopravci obávají, že by linky nemusely stačit. Navíc se zdá, že o takovouto dopravu mají firmy velký zájem. Americká společnost Amazon si chtěla například předplatit celý jeden trajekt, z toho ale po dohodě nakonec sešlo, aby vyšla přepravní kapacita i na ostatní zájemce.

Dlouhodobý výhled

Možné potíže jsou na obzoru za čtyři roky. Tehdy bude o prodloužení platnosti severoirského protokolu rozhodovat severoirský parlament, který může většinovým hlasováním platnost opět prodloužit. V tuto chvíli by tomu tak nejspíš bylo – než ale dojde na prodlužování, čekají Stormont, tedy severoirský parlament, nové volby v roce 2022. Samozřejmě, pokud by severoirští zákonodárci platnost neprodloužili, pak by přišla celá řada nových opatření přímo na Zeleném ostrově.

Jedním ze smyslů severoirského protokolu je vyhnout se části těchto věcí. Ostrov je propojený a jeho rozdělení by mělo velké ekonomické, ale především bezpečnostní důsledky. Vzpomínka na takzvané Troubles, bojové konflikty a teroristické útoky, které skončily až v devadesátých letech, je stále příliš aktuální. S rozdělením ostrova by se mohly vrátit.

Newry, Severní Irsko, kousek od hranic. Na hranicích ani po brexitu žádné kontroly, město víceméně mrtvé. Finální odchod z unie místní považují za smutný, zatím to na ně ale vesměs nemělo žádný dopad. pic.twitter.com/7cco08el2W — Jakub Lucký (@JakubLuckyCZ) January 1, 2021

Řada problémů se zatím Irů, ať už těch na jihu nebo na severu, nedotkla, protože buď ještě opatření nevešla v platnost, nebo se jejich důsledky teprve blíží, například pravděpodobné zdražení v důsledku větší byrokracie. No a ty velké věci, jako například cestování po Evropě, zas až tak moc obyvatele Severního Irska netrápí. Každý, kdo se na ostrově narodil před rokem 2005, je totiž považován za irského občana a může si požádat o irský pas.

Pozitiva současné situace?

Fakt, že Severní Irsko je zároveň součástí Velké Británie a jednotného evropského trhu, by mohl lákat firmy, aby se do regionu alespoň částečně přestěhovaly. Z jednoho místa, podle jedné sady pravidel, totiž budou moci dodávat zboží zároveň na obě strany. A samozřejmě přítomnost nových firem znamená pracovní místa a přísun peněz do severoirského rozpočtu.

Do určité míry mohou mít z celé situace radost příznivci sjednocení irského ostrova včetně strany Sinn Fein, která je zastoupená v obou irských parlamentech. Severní Irsko se totiž vznikem hranice v Irském moři zase o něco vzdálilo Velké Británii a naopak přiblížilo irské republice, což opatrně přiznává třeba poslanec Sinn Fein Ruairí Ó Murchú a stejný názor zaznívá také mezi lidmi.

Paní Norie ze severoirského Newry zase říká, že konečně je brexit u konce, Angličané dostali, co chtěli, Irové za to zaplatí a mají nyní konečně možnost sjednotit se. Že by se snad něco podobného v nejbližší době stalo, se ale zatím nezdá pravděpodobné.