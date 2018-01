Island se jako první zavázal k narovnání rozdílů mezd mužů a žen. Buďte jako Island, vyzývají experti

Fakta o mzdových nerovnostech

- Průměrná mzda žen je podle Světového ekonomického fóra a jeho loňské zprávy 12 tisíc dolarů (253 tisíc korun), pro muže je to pak 21 tisíc dolarů (443 tisíc korun).

- Podle předpovědi stejné organizace by ženy mohly vydělávat stejně jako muži asi za 217 let.

- Světové ekonomické fórum také uvádí, že ženy tvoří zhruba 20 procent všech vedoucích pracovníků a s větší pravděpodobností pracují v odvětvích s menšími mzdami.

- Evropská komise v listopadu přišla s dvouletým plánem na potlačení mzdové nerovnosti v členských zemí.