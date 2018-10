Bohatým bral, chudým dával. Ředitel bankovní pobočky převedl přes 25 milionů klientům v nouzi

K tomu, že dostal pouze podmínečný trest, přispěla skutečnost, že sám z těchto převodů nijak netěžil, napsala ve čtvrtek BBC.

Padesátník, který řídil pobočku banky v městečku Forni di Sopra ve Friulských Dolomitech, byl po zjištění, že na kontech chybí téměř milion eur, tj. asi 25,8 milionu korun, propuštěn. Vedle podmínečného trestu mu soud obstavil dům.

Podmínky osobních bankrotů mají šanci na zmírnění. Soud by měl hodnotit, jak se dlužník snaží Číst článek

„Ředitel místní banky v městečku není jako ostatní obyvatelé. Je to bůh, který slovy ‚ano‘ a ‚ne‘ může změnit život člověka navždy,“ popsal jeho postavení list La Stampa.

„Ty peníze bych jim vrátil,“ tvrdí Baschiera, který svého činu nelituje. Považuje ho za vzpouru proti „systému, který penzistům dává jen nezbytné minimum a mladým zhola nic“. Z toho důvodu se rozhodl nastolit spravedlnost podle svého.

„Když to prasklo, zatelefonoval jsem všem, které jsem obral, a vysvětlil jim, proč jsem to udělal,“ vzpomíná podle italských médií svérázný bankéř. „Chtěl tak pomoci těm majitelům účtu, kteří nesplňovali podmínky na úvěr,“ vysvětluje jeho právní zástupce Roberto Mete.

Když si někdo z města chtěl vzít úvěr a nesplňoval podmínky, Baschiera mu na účet přidal peníze, aby si dotyčný půjčku vzít mohl. Vděční klienti se mu pokaždé zavázali, že peníze vrátí, jakmile to půjde. Někteří ale svůj slib nesplnili.

„Vytvořil takový stínový systém financování,“ konstatuje Mete. „Má za to, že znovu by to neudělal. Byl přesvědčen, že může lidem pomoci. Ale nakonec ztratil práci a dům,“ shrnuje právní zástupce.