Itálie ukončila vleklý spor o infrastrukturu. Od rodinného klanu získá polovinu správy dálniční sítě

Itálie získá zpět do správy téměř polovinu dálniční sítě v zemi. Stane se tak poté, co vlivná italská rodina Benettonů oznámila, že se vzdá svého podílu ve firmě Autostrade per l'Italia (ASPI), která dálniční infrastrukturu spravuje. Informovala o tom agentura Reuters. Stát vlastníkovi ASPI, firmě Atlantia, hrozil odejmutím koncese kvůli pochybením při správě dálniční sítě.

