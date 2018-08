Poškozují nové italské zákony ekonomiku země? Tisk kritizuje první velký krok vlády

Italská vláda schválila legislativní balíček, jenž částečně ruší reformu trhu práce, jak ji prováděla předchozí vláda. Kabinet vrátil zpět ochranu zaměstnanců před propouštěním, což zkomplikuje firmám personální politiku. Naopak postih může čekat každý podnik, která by chtěl převést výrobu z Itálie do zahraničí. Tisk na Apeninském poloostrově komentuje první velký společný krok členů vládnoucí koalice, Hnutí pěti hvězd (M5S) a Ligy. Řím 21:00 13. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Italský premiér Giuseppe Conte. | Foto: Alessandro Bianchi | Zdroj: Reuters

Deník La Repubblica ve sžíravém komentáři s názvem Jako v mateřské škole kritizuje skutečnost, že kabinet přestal brát v potaz základní ekonomické zákony. „Seriózní a zodpovědná vláda má povinnost uzavřít novou společenskou smlouvu s podnikatelskou sférou. Nemá právo pohlížet na ni jako na součást podsvětí,“ kritizuje list.

Od kabinetu se přitom čekalo, že dá zelenou velkým projektům a nebude je sabotovat. Bez prosperujících firem Itálie nebude mít hospodářský růst ani pracovní příležitosti. Hnutí pěti hvězd i Liga však podle La Repubblicy uvízly v jakési ekonomické mateřské škole, kde lze uvažovat antikapitalisticky, protisystémově a ještě se oddávat teoriím o pozitivním snižování hospodářského růstu.

Také Corriere della Sera varuje před drastickými dopady změn na Itálii. Není prý divu, že úrokové sazby v posledních dnech rostly. Odráží to totiž sílící nedůvěru investorů, kteří by měli půjčovat peníze vládě na financování její hospodářské a zaměstnanecké politiky. „Náklady na reformy je třeba vyčíslit a rozpočet sestavit v rámci toho, co je proveditelné. To se od kabinetu očekává a to lidem dluží,“ tvrdí italské noviny.

Zároveň však přemítají, jestli v Lize i Hnutí pěti hvězd nejsou lidé, kteří doufají ve zhroucení tržní ekonomiky a v nové kolo finanční krize, jež by zastavila příliv kapitálu do Itálie. To by pak mohl být první krok k ovládnutí kapitálových toků a znárodnění bank, přičemž veřejný dluh by museli zaplatit daňoví poplatníci. Vystoupení z eurozóny by následně podle deníku už nikdo nezabránil.

„Samozřejmě nikdo nepřizná, že by si něco takového přál. A dle libosti by pak vláda mohla svalovat vinu na spekulanty, Evropskou centrální banku (ECB), Evropskou komisi a nakonec proč ne, třeba na George Sorose,“ uzavírá Corriere della Sera.

Text vznikl pro pořad Svět ve 20 minutách Českého rozhlasu Plus.