Itálie do tří let prodá majetek za 21 miliard eur. Vláda tak plánuje postupně snižovat vysoký státní dluh

Italská vláda chce prodat majetek zhruba za 21 miliard eur (asi 514 miliard Kč), což odpovídá nejméně jednomu procentu hrubého domácího produktu (HDP) země. Řím se tak snaží udržet pod kontrolou státní dluh. Podle agentury Reuters to vyplývá z dokumentu italského ministerstva financí. Prodej aktiv je naplánován na léta 2024 až 2026. Řím 15:16 30. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiérka Itálie Georgia Meloniová usiluje o snížení státního dluhu (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Plán je součástí snahy premiérky Giorgii Meloniové udržet na uzdě dluh, který je druhý největší v eurozóně v poměru k HDP. Díky plánovanému prodeji majetku by se měl podíl dluhu na HDP do roku 2026 snížit z letošních 140,2 na 139,6 procenta. Bez plánů na prodej by dluhová zátěž pravděpodobně vzrostla, uvedlo ministerstvo.

Ministr hospodářství Giancarlo Giorgetti v dokumentu uvedl, že prodej podílů se bude týkat společností, na které se vztahují privatizační závazky už dohodnuté s Evropskou komisí. Například se tak očekává, že znovu půjde do privatizace banka Monte dei Paschi di Siena (MPS), kterou v roce 2017 zachránili částkou 5,4 miliardy eur daňoví poplatníci.

Po kritice změna. Italské banky se mohou vyhnout daním z neočekávaných zisků Číst článek

Itálie rovněž prodá akcie společností, v nichž podíl ministerstva financí „přesahuje míru nezbytnou k zachování přiměřené soudržnosti a jednoty strategického směřování“, dodal Giorgetti. Žádné další podrobnosti k tomu neuvedl.

Italské vlády ale mají podle Reuters na kontě řadu nesplněných privatizačních cílů. Třeba v roce 2018 se tehdejší premiér Giuseppe Conte zavázal, že do konce následujícího roku získá přibližně 18 miliard eur z prodeje majetku, aby pomohl snížit dluh a uklidnit investory. Plán se ale neuskutečnil.