Výbuch plynového terminálu v Rakousku: Itálie vyhlásí stav nouze, velkoobchodní ceny plynu vzrostly

Exploze plynového terminálu na východě Rakouska u slovenských hranic přerušila dodávky plynu do Itálie, Slovinska a Chorvatska, oznámil rakouský provozovatel Gas Connect Austria. Itálie vyhlásí stav nouze. Velkoobchodní ceny plynu v reakci na událost prudce vzrostly, upozornila agentura Reuters. Baumgarten an der March (Rakousko) 13:59 12. prosince 2017

„Tranzit přes Rakousko směrem na jih a jihovýchod je narušen až do dalšího oznámení," uvedl rakouský provozovatel terminálu v prohlášení. Dodal, že lokalita, která je významným regionálním přepravním uzlem, byla uzavřena. Domácí dodávky bude možné v dohledné budoucnosti zajistit.

Italský ministr průmyslu Carlo Calenda řekl novinářům, že Itálie kvůli omezení dodávek po výbuchu vyhlásí stav nouze. Podle něj incident odhalil vážné problémy s dodávkami a zdůraznil potřebu Transadriatického plynovodu TAP, který má poskytnout Itálii novou trasu pro dodávky, avšak kvůli protestům je zpožděn.

Italská energetická firma Snam se domnívá, že by dodávky mohly být obnoveny ještě během úterý. Dodávky svým klientům je díky zásobám schopná zajistit. Také ministerstvo průmyslu uklidnilo, že situace je pod kontrolou.

Ruský Gazprom Export uvedl, že pracuje na přesměrování toku plynu a snaží se zajistit nepřerušené dodávky klientům.

Cena roste i v Británii

Velkoobchodní ceny plynu zatím prudce rostou. V Itálii ceny na velkoobchodním trhu s dodávkou příští den stouply o 97 procent na rekordních 47 eura za megawatthodinu. Ve Velké Británii, která je největším evropským plynem s trhem, se cena plynu s okamžitým dodáním zvýšila o 35 procent na 92 pencí za termální jednotu, nejvýše od roku 2013.

Výkonný ředitel Českého plynárenského svazu Jan Ruml řekl, že havárie nebude mít na dodávky plynu do Česka vliv, nehrozí podle něj ani zdražení komodity. „Od roku 2013, kdy byl uveden do provozu plynovod Opal, je největším vstupním místem plynu do České republiky Hora Svaté Kateřiny u bývalé východoněmecké hranice. Plyn tak dnes teče obráceně než dříve," dodal. Mluvčí Eustream potvrdil, že havárie nebude mít dopad na dodávky zemního plynu ani na Slovensko.

Baumgartenský terminál je důležitým skladištěm a uzlem pro distribuci zemního plynu přicházejícího do Rakouska z Ruska a Norska. S roční kapacitou 40 miliard kubických metrů je toto zařízení, uvedené do provozu v roce 1959, jedním z hlavních plynových středisek střední Evropy. Odehrává se zde přejímání, měření a zkoušení plynu z Ruska, Norska a dalších zemí a je tu připravován pro další transport. Z 51 procent ho kontroluje rakouská energetická skupina OMV.