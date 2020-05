Výroba autobusů ve Vysokém Mýtě se po víkendu obnoví, do práce se může vrátit 4000 lidí

Mimořádná vládní opatření proti šíření pandemie koronaviru se postupně uvolňují. Do běžného režimu se začínají vracet i firmy. Částečně například obnovila provoz Škoda Auto a výrobní linky se zanedlouho rozjedou i ve společnosti Iveco BUS ve Vysokém Mýtě. Vysoké Mýto 10:42 3. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výroba autobusů ve firmě Iveco | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Podle aktuálních informací by výrobu měla firma spustit v pondělí, tedy 4. května. Jeden z největších evropských výrobců autobusů provoz zastavil 30. března. A původně vedení firmy plánovalo, že by se zaměstnanci mohli do práce vrátit v polovině dubna.

To se ale nestalo, protože by neměli s čím pracovat. Provoz totiž zastavily i další společnosti, které pro Iveco vyrábějí komponenty potřebné k výrobě.

K provozu se teď dodavatelské firmy začínají vracet, takže zásobování by mělo být plnohodnotně zajištěné.

„Situaci u našich dodavatelů denně důkladně monitorujeme. Teď se výrazně zlepšila, proto můžeme přistoupit k restartu výroby už od pondělí,“ řekla mluvčí firmy Iveco Katarína Němcová.

Do práce se tak od pondělí může vrátit až 4000 lidí. Zaměstnanci mohli zvolit dvě varianty. Buď byli doma kvůli takzvané překážce v práci a pobírali 80 procent platu, nebo si mohli vybrat dovolenou, a pak měli náhradu mzdy stoprocentní.

Ztráty zatím Iveco přesně vyčíslené to nemá. Loni ale ve Vysokém Mýtě vyrobili víc než 4500 autobusů, měsíčně se tak může vyrobit kolem 380 dokončených vozů. I když byla výroba přerušení, chce společnost svým závazkům dostát a všechny na letošek objednané autobusy zákazníkům dodat.