Zemana do Jeruzaléma doprovodí 70 podnikatelů a vědců. S izraelskými protějšky budou jednat o exportu

Součástí delegace prezidenta Miloše Zemana při nadcházející cestě do Izraele bude 70 zástupců českých firem nebo vědeckých pracovišť. Jednat budou s izraelskými kolegy v Tel Avivu i Jeruzalému, v plánu je i česko-izraelské podnikatelské fórum. Cestu organizuje Hospodářská komora ve spolupráci s Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou, řekl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. Praha 17:30 23. listopadu 2018

Zeman odletí do Izraele v neděli 25. listopadu, zpět se vrátí ve středu 28. listopadu. Zatímco prezident bude pobývat v Jeruzalémě, podnikatelé mají část programu naplánovanou do Tel Avivu, do Jeruzalému se přesunou následně.

Podle Dira je mise koncipována jako multioborová. Přihlásit se do ní mohla nejen jakákoli česká firma se zájmem o izraelský trh, ale i vědecké instituce nebo vysoké školy. „V 70členné podnikatelské delegaci budou zastoupené firmy napříč regiony, odvětvími a obory,“ uvedl. Přihlásily se strojírenské firmy orientující se na výrobu dopravních prostředků, výrobci elektromotorů, čerpadel, ale také firmy zabývající se biotechnologiemi, námořní přepravou, poskytovatelé lázeňských služeb nebo pivovar.

Početnou část delegace budou tvořit firmy z oblasti obranného průmyslu. Zúčastní se třeba výrobci českých radarů a technologií pro detekci zbraní a eliminaci dronů, firmy zabývající se protichemickou a protibiologickou ochranou, výrobci armádních tkanin a velkoprostorových armádních stanů nebo protipožární techniky.

Obrannou tématikou by se mohl zabývat při politických jednáních i Zeman. Izraelská strana se ho pravděpodobně zeptá na stav armádní zakázky na nákup mobilních radiolokátorů MADR za asi 3,5 miliardy korun, které chce české ministerstvo obrany koupit právě z Izraele.

I když vedení resortu slibovalo podepsání smlouvy již v minulém roce, stále se tak nestalo. Současný ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) slíbil zakázku vyřešit do konce roku. Jejími okolnostmi se na popud jeho předchůdkyně ve funkci Karly Šlechtové (za ANO) zabývá, stejně jako dalšími zakázkami, Vojenská policie. Výsledky šetření zatím nesdělila.

Podnikatelskou delegaci povede prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, podnikatelského fóra se zúčastní ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO).

Významný mimoevropský trh

Podle Dira se izraelským podnikatelům Česká republika představí jako průmyslově orientovaná země. Hospodářská komora hodlá zároveň zdůraznit, že výrobky a služby českých podnikatelů patří mezi špičku ve světě a že dobré renomé v zahraničí mají české firmy také díky IT technologiím, nanotechnologiím, biotechnologickým výrobkům nebo pokročilým technologiím v oblasti obnovitelných zdrojů energie nebo čistíren odpadních vod.

V loňském roce český export do Izraele přesáhl 24 miliard korun, zatímco import byl asi 6,5 miliardy korun. Izrael je tak pro české firmy jedním z nejvýznamnějších mimoevropských trhů. České firmy do Izraele vyvážejí především automobily, měřicí přístroje, ale také zbraně. Izrael vyváží do světa zejména high-tech výrobky, do ČR nejčastěji elektroniku a léky.

Z českých firem se v Izraeli uchytila zejména mladoboleslavská Škoda Auto. Do Izraele vyváží také kopřivnická Tatra, firma Meopta a s izraelskými firmami spolupracuje také třeba firma Aero Vodochody.