Světová ekonomika je zranitelná. Konflikt Izraele a Hamásu může podle analytiků vést až k recesi

Ozbrojený konflikt mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás by podobně jako dřívější války na Blízkém východě mohl poškodit světovou ekonomiku. Pokud by se do něj zapojily další země, mohl by dokonce globální hospodářství uvrhnout do recese, píše agentura Bloomberg s odvoláním na prognózy analytické společnosti Bloomberg Economics. Tyto prognózy zahrnuji tři základní scénáře možného vývoje konfliktu.

13. října 2023