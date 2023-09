Úroda jablek bude letos podprůměrná, hrušek se urodí nejvíc od roku 2015, odhaduje zemědělský ústav

Sklizeň jablek v Česku bude podprůměrná na úrovni 100 564 tun. V porovnání s loňským rokem má klesnout o 27 procent a proti průměru sklizní posledních pěti let by měl propad činit 18 procent. Naopak sklizeň hrušek má meziročně vzrůst o 28 procent na 9500 tun. Byla by tak nejvyšší od roku 2015, kdy činila 10 tisíc tun. Vyplývá to z odhadu k 1. září Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, řekla v pondělí jeho mluvčí Ivana Kršková.

