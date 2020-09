Sklizeň jablek i hrušek bude letos podprůměrná. Ovocnářům chybí stovky pracovníků z ciziny

Letošní sklizeň jablek v České republice bude podprůměrná na úrovni 111 605 tun. V porovnání s loňskou nízkou sklizní by měla sice vzrůst o 8,5 procenta, ale proti průměru sklizní z posledních pěti let činí propad 12 procent. Sklizeň hrušek by měla meziročně klesnout o sedm procent a proti pětiletému průměru o 14 procent. Vyplývá to z posledního odhadu provedeného k 1. září Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským Holovousy 14:29 17. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letošní sklizeň jablek by měla dosáhnout 111 605 tun | Foto: Vít Pohanka | Zdroj: Český rozhlas

Zářijová data u jablek podle mluvčí ústavu Ivany Krškové potvrdil čísla z letošního prvního odhadu z poloviny června. „Kvalita plodů je letos negativně ovlivněna výskytem pozdních jarních mrazů, což může mít vliv na nižší podíl tržního ovoce,“ uvedla Kršková.

Upozornila, že sklizeň by mohla být ještě nižší než současný odhad, protože se v ní mohou negativně projevit silné srážky provázené místy i krupobitím, které Česko zasáhly v prvních dvou červnových dekádách.

Meziroční poklesy sklizně jablek čekají pěstitelé ve středních a východních Čechách. Propad u sklizně hrušek čekají pěstitelé ve středních Čechách. U ostatních ovocných druhů ústav zářijový odhad sklizně nedělá.

Chybějící pracovníci

Sklizeň jablek začala v minulých dnech a ovocnářům podle odhadu předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka chybějí stovky pracovníků. Většinou chybějí česáči z Ukrajiny, Bulharska, Rumunska či Moldavska, kteří před epidemií koronaviru do Česka pravidelně na sklizeň jezdili. Pro hladké zvládnutí sklizně jablek je v Česku při očekávané nižší úrodě potřeba kolem 3000 lidí.

„Většina podniků má lidí méně, než by potřebovala. Situace je kvůli koronaviru stále nejistá a může se rychle změnit. Nevíme, co bude v dalších dnech, stále tu je riziko karantén či uzavření hranic,“ řekl Ludvík. Sezonní pracovníky ovocnáři potřebují přibližně do poloviny listopadu.

Ceny jablek, která jsou ovocem s nejvyšší spotřebou v zemi, v srpnu v obchodech vzrostly na rekordních 50 korun za kilogram. Meziročně to představovalo zdražení o 66 procent. S novou sklizní by ceny měly podle ovocnářů klesnout.