Jablka v Česku jsou kvůli loňským mrazům nejdražší v historii, ceny poklesnou až s novou sklizní

Důvodem rekordně vysokých cen je podle ovocnářů nedostatek jablek v Evropě po loňské neúrodě způsobené jarními mrazy. „Zásoba jablek v EU k začátku června činila pouhých 249 tisíc tun. Loni v červnu zásoba činila 786 tisíc tun a předloni 798 tisíc tun,“ řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

Nižších cen jablek se spotřebitelé podle něj dočkají až s novou sklizní, tedy přibližně od přelomu srpna a září.

Předpokládaný růst úrody

Letos mrazy sady nepostihly, takže úroda jablek by mohla být v Česku i v Evropě po dvou špatných letech opět minimálně průměrná. Úroda jablek v tuzemsku by podle odhadu k polovině června měla letos meziročně vzrůst o 48 procent na 150 tisíc tun, což je zhruba o 18 procent víc v porovnání posledních pěti let.

Úrodu v Británii nemá kdo sklízet, zájem rumunských pracovníků opadl kvůli brexitu a propadu libry Číst článek

Ceny jablek trvale rostou od loňského podzimu. Loni v září stál kilogram jablek 32,43 koruny, v lednu byla průměrná cena 36,90 koruny a v dubnu přesáhla hranici 39 korun.

Do ceny jablek se s postupující prodejní sezonou promítají i náklady na jejich skladování. Hlavním důvodem růstu ceny je však nedostatek jablek.

V Česku se ceny jablek řídí vývojem trhu v Evropě, protože dovoz zajišťuje přes polovinu české spotřeby jablek. Každý Čech sní za rok v průměru 24 kilogramů jablek a výrobků z nich.

Na konci června již ale jablka nejsou hlavním ovocem, které lidé poptávají. K dostání je již čerstvé letní ovoce, například jahody, třešně, višně, meruňky, broskve, maliny či rybíz.