Sklízet, nebo nesklízet? Skladování jablek je energeticky velmi náročné, upozorňuje šéf ovocnářů

Pěstitelé ovoce se letos dostávají do paradoxní situace. Úroda sice bude dobrá, problémy ale nastanou s jejím uskladněním. Ovocnáře totiž zasáhly mimořádně vysoké ceny energií. „Mnoho pěstitelů neví, zda má skladové kapacity naplnit nebo sklízet nebo vůbec nesklízet," říká pro Radiožurnál šéf České ovocnářské unie Martin Ludvík. Rozhovor Praha 10:03 30. srpna 2022

Ovocnáři mají letos dobrou úrodu, kvůli rostoucím cenám energií můžou mít ale problém s jejím uskladněním nebo zpracováním (ilustrační foto) | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

O kolik procent se pěstitelům ovoce letos zvedly náklady na energie? A jak to řeší?

Liší se to. Někteří ještě mají ceny pro příští sezonu zafixované, ale samozřejmě jich ubývá a cena roste skutečně dramaticky.

V České republice jsou nejvyšší ceny energií v celé EU. Nebudeme konkurenceschopní na společném trhu, protože se k nám budou dovážet jablka ze zemí, kde je energie levnější, říká Martin Ludvík

Zatímco náklady v minulých letech na průměrnou dobu skladování na samotnou energii činily zhruba dvě koruny na kilogram a teď jsou podniky, které avizují, že cena bude někde kolem 10 korun na kilogram a možná i víc. A vidíme, co se v posledních dnech děje na burzách.

Mnoho pěstitelů teď těsně před začátkem sklizně vůbec neví, zda má skladové kapacity naplnit nebo sklízet nebo vůbec nesklízet.

Pro kolik ovocnářů by mohl být růst cen energií likvidační? Máte třeba už teď nějaký odhad, kolik jich raději nechá třeba jablka na stromech?

Je potřeba říct, že skladování jablek je energeticky velmi náročné. Jablka se skladují při jednom stupni. Vezměte si, že venku máme 20 stupňů. Sklízíte jablka, musíte je zchladit na jeden stupeň a takto je držet po celou dobu skladování, což bývá půl roku i déle.

Jablka u nás pěstuje více než 80 procent ovocnářů, takže naprostá většina řeší, co s tím. Ti, kteří mají zafixované energie, určitě úrodu sklidí a uskladní, což může být ale zhruba jenom jedna třetina. A dvě třetiny pěstitelů skutečně očekávají, zda stát učiní nějaké kroky.

Od naší vlády slyšíme jenom sliby, že to chce řešit na evropské úrovni, ale žádnou konkrétní představu o tom, jak to udělat nebo co se bude dít, jsme nedostali.

Za ty ceny, které jsou v tuto chvíli na burzách, není možné ovoce skladovat. Ještě s tou situací, že ceny za energie jsou různé v jednotlivých zemích Evropské unie a v České republice jsou nejvyšší, takže vůbec nebudeme na společném trhu konkurenceschopní, protože se k nám budou dovážet jablka ze zemí, kde je energie levnější.

Umíte odhadnout, jaký tohle může mít dopad na cenu ovoce v obchodech?

To je docela zajímavá otázka, protože do České republiky se dováží více než 50 procent konzumních jablek. A bude záležet, jaká bude cena energie v ostatních zemích. To znamená, jaké náklady budou mít ostatní pěstitelé, protože české obchodní řetězce logicky zajímá jenom cena. Pokud budou mít nižší nabídky ze zahraničí, tak budou preferovat nákup jablek z těchto zemí.

Na spotřebitele se to určitě nějakým způsobem promítne, ale je otázka, do jaké míry. Ono i kdyby byla cena pro spotřebitele nižší, což je pro ně dobrá zpráva, tak jenom krátkodobě, protože pěstitelé by se museli věnovat pěstování komodit u nás, které nejsou tak energeticky náročné. To znamená hlavně surovinám - pěstování obilí a řepky, a ne této speciální výrobě.

Co by této situaci pomohlo?

Této situaci by pomohlo, aby se ceny energií stabilizovaly, abychom i před naskladněním věděli, za jakou cenu energií budeme v průběhu příštího tři čtvrtě roku skladovat, aby ceny energií byly velmi podobné v jednotlivých zemích Evropské unie, abychom měli stejné výchozí podmínky, když budeme bojovat o společný trh. To je naprosto zásadní.

A samozřejmě je potřeba, aby ceny energií už nerostly nebo se snížily, abychom jablka nemuseli nabízet za nějakou extrémní cenu. Protože naším cílem je, aby spotřebitelé ovoce kupovali, ne aby se na něj chodili dívat.

Předseda Ovocnářské unie a viceprezident Agrární komory Martin Ludvík | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas