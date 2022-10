Úroda jablek bude nadprůměrná. Až třetina ale může zůstat nesklizená, obávají se ovocnáři

Až třetina letošní úrody jablek může zůstat podle předsedy Ovocnářské unie České republiky a viceprezidenta Agrární komory České republiky Martina Ludvíka nesklizená. Letos se přitom podle odhadů očekává o zhruba pětinu vyšší úroda než loni, mohla by dosáhnout až téměř 140 000 tun. Kvůli rostoucím cenám energií stoupají zemědělcům náklady na skladování a jsou v situaci, kdy nevědí, zda se jim vyplatí jablka sklízet. Praha 16:47 7. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jablka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle ovocnářů může zemědělcům pomoci přímý prodej zákazníkům nebo samosběr, sdělila Agrární komora České republiky. Letošní úrodu jablek odhadl na začátku září Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský na 133 895 tun, což je meziročně o 22 procent více.

Pokud by ovocnáři sklidili toto množství jablek, šlo by o nejvyšší sklizeň od roku 2018, kdy sklidili 145 000 tun. Úroda by mohla být o 16 procent vyšší než je průměr mezi lety 2017 až 2021. Ludvík už dříve uvedl, že kvůli vysokým nákladům na skladování zemědělci uvažují, že část úrody nechají na stromech.

Sklízet, nebo nesklízet? Skladování jablek je energeticky velmi náročné, upozorňuje šéf ovocnářů Číst článek

Jsou podle něj v situaci, kdy nevědí, zda budou mít větší ztrátu, když jablka nyní uskladní a budou prodávat na jaře nebo je nesklidí vůbec. „Ceny energií pro uskladnění ovoce naznačují, že může být pro ovocnáře levnější část jablek ponechat na stromech,“ uvedl Ludvík, který odhaduje, že by mohla zůstat nesklizená až třetina úrody.

Přebytek ovoce

Prezident Agrární komory Jan Doležal poznamenal, že na evropském trhu se hromadí přebytky ovoce, které vypěstovali zemědělci díky štědřejší dotační politice v jiných zemích levněji a proto se na pultech českých obchodů objevují levnější jablka a další produkty ze zahraničí.

Do Česka také míří produkce, která se dříve například z Polska vyvážela do východní Evropy. Doležal upozorňuje také na to, že v Česku klesají plochy ovocných sadů a další pokles může nastat i kvůli změnám v zemědělských dotacích pro období mezi lety 2023 až 2027.

Pokud bude situace pokračovat, budou ovocnáři muset masově likvidovat sady a sázet obilí, varuje expert Číst článek

„Ovocnáři budou donuceni své ovocné stromy vykácet, pozemky vyklučit, zorat a přeměnit na pole, kde místo ovoce raději budou pěstovat řepku a obilí, protože se zkrátka musejí chovat ekonomicky,“ uvedl.

Podle Českého statistického úřadu výměra plodných ovocných sadů v České republice klesá. V roce 2010 byla 17 777 hektarů, v roce 2015 to bylo 14 465 hektarů a minulý rok 12 231 hektarů.

Data Českého statistického úřadu ukazují, že v roce 2020 bylo Česko soběstačné ve výrobě jablek zhruba z 80 procent, část produkce se ale dále zpracovává například na výrobu přesnídávek a dalších potravin.

Podle odhadu Ovocnářské unie byla předloni soběstačnost ve spotřebě čerstvých jablek určených přímo ke konzumaci na úrovni zhruba 50 procent a příští rok by mohla klesnout až na 35 procent, což by znamenalo, že téměř dvě třetiny jablek určených ke konzumaci se budou do České republiky dovážet.

Zemědělský svaz České republiky na pomoc v prodeji českým zemědělcům přímo zákazníkům vytvořil mapu pěstitelů, kteří nabízí prodej přímo ze dvora nebo samosběr.