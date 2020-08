Jablonec zrušil zakázku na autobusového dopravce. ‚Hledáme alternativní řešení,‘ řekl primátor

Jablonec nad Nisou zrušil desetiletou zakázku na nového autobusového dopravce pro Jablonecko téměř za 685 milionů korun. Jako důvody uvádí nedodržování zákonných lhůt ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) či selhání Národního elektronického nástroje (NEN). V tiskové zprávě o tom v pátek informovala mluvčí radnice Jana Fričová. Podle mluvčího ÚOHS Martina Švandy šlo o komplikované řízení. Jablonec nad Nisou/Brno 15:35 21. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Autobus (ilustrační foto) | Foto: Ant Rozetsky | Zdroj: Fotobanka Unsplash (5229636)

Zakázku na deset let získala na začátku dubna pražská firma About Me s nabídkovou cenou 684,577 milionu korun.

Zakázku u antimonopolního úřadu napadla společnost BusLine MHD Jablonecko, která ve městě sice léta jezdí, do soutěže se nicméně vůbec nepřihlásila. Podle radnice ale o jejím podnětu ÚOHS dosud nerozhodl, ač zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí vypršela podle města 2. června.

„Prvostupňové rozhodnutí v této věci bylo těsně před vydáním. Úřad rozhoduje v prvním stupni průměrně ve lhůtách 34 dnů. V daném případě ovšem musela být provedena dvě tržní šetření, v nichž Úřad zjišťoval potřebné informace u 25 subjektů působících v oblasti autobusové dopravy, což se projevilo na délce řízení,“ uvedl Švanda.

„Jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení, bude Úřad muset postupovat způsobem, který zákon předvídá, a správní řízení v této věci tedy zastaví,“ dodal.

K selhání NEN, což je platforma profilu zadavatele, podle radnice došlo při vypořádání námitek podaných společností Autobusová doprava Podbořany, která v soutěži neuspěla. „Šetřením zadavatel zjistil, že chybou NEN, nezávisle na vůli zadavatele, nebylo rozhodnutí o námitkách společnosti Autobusová doprava Podbořany, s.r.o., doručeno,“ uvedla Fričová.

Jablonec podle svého primátora Jiřího Čeřovského (ODS) nyní hledá alternativní řešení. „V současné době činíme kroky, které povedou k nejekonomičtějšímu a zákonnému řešení při zachování standardu pro cestující. Očekáváme, že do konce září budeme znát řešení, které zajistí plynulé pokračování dopravních služeb od února 2021,“ uvedl Čeřovský.

Veřejnou zakázku na zajištění městské a příměstské dopravy v odhadované hodnotě přes 742 milionů korun zveřejnil Jablonec 17. ledna. Dopravce má zajistit autobusovou dopravu v rozsahu 1,415 milionu kilometrů ročně od 1. února 2021 do 31. ledna 2031 v Jablonci a také v Bedřichově, Janově nad Nisou, Lučanech nad Nisou, Nové Vsi nad Nisou, Pulečném a Rychnově.

Všechny obce jsou členy Dopravního sdružení obcí Jablonecka (DSOJ). Nabídky podaly jen dvě firmy. Vyhrála pražská firma About Me s nabídkovou cenou 684,577 milionu korun, druhou byla podbořanská Autobusová doprava.