Proč se zadrhnul dotazník pro uchazeče o stavbu Dukovan? Chyba komunikace a zpřesňování otázek

Už přes dva měsíce čekají tři zájemci o stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany na bezpečnostní dotazník od české vlády a společnosti ČEZ. Dokument už je přitom několik týdnů hotový. Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD Radiožurnálu řekl, že se jeho odeslání zdrželo kvůli zpřesnění některých otázek. Bezpečnostní skupina resortu chce od uchazečů podrobnější informace o subdodavatelích, se kterými by na stavbě elektrárny spolupracovali. Praha 7:10 8. června 2021

Na konci března ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček oznámil, že se vypsání tendru – původně plánované na konec minulého roku – odkládá na dobu po podzimních volbách. A prohlásil, že do té doby uchazeči vypracují takzvaný bezpečnostní dotazník. Následně po vrbětické kauze vláda nepřímo konstatovala, že do tendru nepřizve ruský Rosatom.

Od té doby ale jako by příprava tendru usnula a přestala být pro ministry prioritou. Na opakované dotazy Radiožurnálu ministři Havlíček a Hamáček i zástupci společnosti ČEZ uváděli, že se na přípravě dokumentu o zhruba sedmi stránkách pracuje.

Podle ministra vnitra Hamáčka se celá věc hnula minulý týden, kdy se bezpečnostní skupina jeho resortu (tvoří ji zástupci ministerstev vnitra, zahraničí a zpravodajských služeb) domluvila na nutném zpřesnění dotazníku.

Od korejské KHNP francouzské EDF a americko-kanadského Westinghousu chce skupina podrobnější informace o subdodavatelích, se kterými plánují na stavbě Dukovan spolupracovat.

Chyba v komunikaci

„ČEZ připravil anglickou verzi dotazníku. Bezpečnostní skupina tam chce upravit jednu věc. Minulý týden jsme si vyjasnili v čem je v té anglické verzi problém. Firmy musí více zdokladovat, s kým vším počítají pro případné subdodávky. Nejen těch hlavních komponent, jako je jaderný ostrov nebo turbína, ale i na různé další subkomponenty. Mělo by to jít dál než ten původní dotazník, do většího detailu,“ vysvětluje Hamáček.

Podle něj je zdržení dané i chybou v komunikaci mezi bezpečnostní skupinou, ministerstvem průmyslu a obchodu a společností ČEZ, tedy investorem projektu. „Má to trochu skluz, ale museli jsme to vykomunikovat, protože chceme, aby to bylo úplně bez problémů a bez jakýchkoli podezření. Blížíme se k finále,“ řekl Hamáček. Dotazník by podle něho měli uchazeči dostat v příštích dnech.

To uvedl i ministr Havlíček: „Mělo by to (dotazník) z ministerstva vnitra opravdu dorazit v nejbližších dnech a my to okamžitě předáme ČEZu. A ten už to pošle dál.“

O věci by měli ve středu jednat taky poslanci a další členové Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů.

Spor o úvod dotazníku

Spor byl v minulosti taky ohledně úvodní části dotazníku, což je doprovodný komentář bezpečnostní skupiny. Tato skupina trvala na tom, aby všichni uchazeči dostali společně s dotazníkem právě i bezpečnostní komentář.

Hamáčka se ale prý minulý týden se zástupci skupiny dohodnul, že firmy dostanou jen samotný dotazník. Úvodní část bude sloužit jako podklad pro jeho vyhodnocení. „Ten komentář odejde na MPO jako separátní materiál a bude sloužit jako vodítko pro vyhodnocování odpovědí, které obdrží ČEZ v rámci dotazníku. S tím bezpečnostní skupina také souhlasila.“

Vypracovaný bezpečnostní dotazník mají společnosti odevzdat do konce listopadu. Jejich odpovědi následně vyhodnotí zpravodajské služby. A příští vláda by měla rozhodnout, které konkrétní firmy do tendru přizve. Jelikož pocházejí všechny tři společnosti z demokratických zemí, vyřazení některé z nich se nepředpokládá. Samotný smysl bezpečnostního dotazníku tak není zcela jasný. Tendr měl být původně vypsán na konci minulého roku, přitom o bezpečnostním dotazníku začal ministr Havlíček poprvé mluvit až letos v březnu.

Lex Dukovany

Další záležitost, která souvisí s plánovanou stavbou nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany, je zákon o přechodu k nízkouhlíkové energetice neboli nízkouhlíkový zákon, jinak taky přezdívaný Lex Dukovany. Ten má zakotvit způsob výpočtu výkupní ceny z nového bloku elektrárny.

I tento zákon ale aktuálně leží ve sněmovně bez výraznějších snah vládní koalice prosadit ho na program. Přitom v únoru a březnu o něm sněmovna jednala v závěrečném čtení hned třikrát, jednou kvůli němu dokonce byla i mimořádná schůze sněmovny. Kvůli odporu většiny opozičních stran se ale tehdy sněmovna nedostala k závěrečnému hlasování.

Podle Havlíčka se ale zákon do konce volebního období projednat stihne. „Já to nechci vůbec zdržovat. Není důvod to dnes už brzdit,“ uvedl.

Zástupci většiny opozičních stran minulý týden ve společném prohlášení uvedli, že chtějí zákon vrátit do druhého čtení. Chtějí v něm načíst pozměňovací návrh s podmínkou, aby se Čína a Rusko nemohly účastnit tendru na stavbu nového bloku ani v nikdy v budoucnu.

Havlíček ale návrat normy do druhého čtení odmítá. „Podle mého názoru by se neměl vracet do druhého čtení, protože bychom to zase zpozdili, pak už bychom to nestihli přijmout. To se nedá zvládnout. Pokud tam někdo chce dodat něco, co nenačetl v druhém čtení, tak ať se domluví se Senátem. Stejně to Senát bude vracet do sněmovny, my s tím počítáme,“ řekl. A zopakoval, že je připravený podpořit i dva dřívější opoziční návrhy, které se týkají bezpečnosti.