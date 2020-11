Jak budou vypadat obchody o Vánocích? Regulovaný počet lidí i omezení shlukování, myslí si Dlouhý

Prezident Miloš Zeman ve středu přišel do Poslanecké sněmovny osobně podpořit vládní návrh státního rozpočtu na rok 2021, který počítá s deficitem 320 miliard korun. Jak návrh státního rozpočtu hodnotí Hospodářská komora? Jak se změní nový systém rozvolňování protiepidemických opatření? A jak by mohly vypadat obchody před vánočními svátky? Tomáš Pancíř se ptá prezidenta Hospodářské komory a ekonoma Vladimíra Dlouhého. Praha 19:56 11. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Vy jste před týdnem v České televizi varoval před příliš rychlým rozvolňováním. Jak do toho zapadá otevírání prvních a druhých tříd základních škol, které ve středu oznámil ministr školství Robert Plaga (za hnutí ANO)?

Když hovořím o rozvolňování, tak mám na mysli spíš ta, která omezují ekonomickou aktivitu. Pevně věřím, že epidemiologové si uvědomili pro a proti, i jaký ten návrat školáků bude. Poslouchal jsem tu tiskovou konferenci a věřím, že to bylo rozhodnuto dobře, ale jsem jen ekonom s troškou matematického vzdělání a nepovažuji se za experta v této oblasti. Celý život jsem věřil v profesionalismus. Jestli tady je nějaká skupina profesionálů, tak mám tendenci jí věřit.

Má Hospodářská komora vlastní představu, jak by rozvolňování mělo pokračovat?

Vláda se teď chopila iniciativy, opustila semafor a přichází PES, ale já tomu říkám matice nebo tabulka. Ve sloupcích bude zřejmě pět různých režimů a v řádcích různé sociální a socioekonomické aktivity – od hromadných akcí ve vnitřních a venkovních prostorech po to, jak budou fungovat provozovny stravovacích služeb a nákupní centra. V jednotlivých buňkách bude uvedeno, jaká opatření tam budou přijata. To je dobře, protože se bude vědět, že když je to tak a tak, můj sektor bude takovým a takovým způsobem omezen.

My máme obavy, jestli v některých případech nejsou opatření až moc restriktivní. Hospodářská komora si k tomu připravila stanovisko a ve středu večer máme neformální diskuzi s ministrem Havlíčkem (za hnutí ANO), kde budeme tyto připomínky uplatňovat a podle mých informací, by to měla vláda definitivně přijmout v pátek.

Můžete alespoň naznačit, o kterých sektorech budete s panem ministrem jednat?

Myslím si, že jsou to oblasti nejvíce dotčených sektorů – stravovací služby, ubytování. Hodně bychom se chtěli věnovat sportovním aktivitám. To jsou sauny, bazény a fitness, protože je považujeme za důležité pro nastartování sociálního života a současně jsou to podnikatelé v naší oblasti. V třetím sloupci by mělo jít o rozvolňování, které pomůže rozběhnout nákupy v předvánočním čase. To by ocenila ministryně Schillerová (za hnutí ANO), protože je to období, kdy je největší výběr DPH. Nesmíme ale riskovat to, že bychom znovu vytvořili nějaké podhoubí pro třetí vlnu.

Máte nějakou představu, jak by mohly vypadat obchody v předvánočním období?

Musíme vyrovnat obchody na ulici a ty, které jsou v prostorách nákupních center, protože tam jsou ty režimy různé. Teď říkám svůj názor. V nákupních centrech budeme zřejmě regulovat počet lidí v obchodech, omezíme zbytečné shlukování lidí a asi budeme muset regulovat stravovací zařízení. Na představy, že to bude standardní advent, kdy kolem 20. prosince budou obchody plné a lidé se budou objímat, musíme zapomenout.