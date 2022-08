Zavřít okénka a natankovat 100oktanový benzín. Experti radí, co ovlivňuje spotřebu auta a jak ušetřit

Natankovat plnou nádrž může vyjít při aktuálních cenách paliv na několik tisíc korun. Jak velkou vzdálenost za to ujedete? „Záleží třeba na technickém stavu auta. Přidřené ložisko kola nebo nečistoty na brzdách zvyšují odpor, který musí motor překonávat, a spotřeba paliva tak roste. Proto se vyplatí nechat auto pravidelně zkontrolovat,“ doporučuje lektor úsporné jízdy a šéfredaktor serveru úsporně.info Marek Tomíšek. Praha 11:27 4. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít | Foto: Fotobanka Pixabay

Tomíšek v poradně Radiožurnálu a Plusu proto doporučuje především dbát na pravidelný servis, výměny oleje a seřízení motoru. Pokud není motor technicky v pořádku, je nevyhnutelné, že bude potřebovat více paliva, než je nutné.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak ušetřit na spotřebě auta? Poradí redaktor Vojtěch Tomášek

Důležitá je také geometrie kol, i ta má velký vliv jak na opotřebování kol, tak na spotřebu vozu.

Snížit spotřebu o více než 10 procent je také možné tím, že ze střechy sundáte nepotřebný nosič nebo box.

Ušetřit na pohonných hmotách vám pomůžou i správně nahuštěné pneumatiky, například mírné podhuštění může zvýšit spotřebu o jedno procento.

Vliv stylu jízdy

Lektor úsporné jízdy Tomíšek zdůrazňuje, že základem je plynulá jízda, která může i ve městě snížit spotřebu až o 15 procent.

Zboží z druhé ruky u Čechů boduje. Snaží se šetřit v secondhandech, bazarech i půjčovnách Číst článek

„Je potřeba pozorovat provoz a předvídat, co se bude dít. Jak budou řidiči přede mnou reagovat. Podle určitých signálů se to dá predikovat a vlastně reagovat včas a s předstihem, abyste nemuseli brzdit na poslední chvíli. Ideální je v městském provozu brzdit motorem. To znamená si podřadit a dobrzdit to motorem,“ vysvětluje Tomíšek.

Na okresních silnících se podle něj dá klidnou jízdou snížit spotřeba až o třicet procent.

Vliv druhu paliva

Také druh paliva a některá aditiva mohou mít výrazný vliv na spotřebu. Jsou to například čisticí přísady, které brání tvoření usazenin a zároveň čistí palivový systém, ventily a celý spalovací prostor, přibližuje Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.

Televize je žrout energie, rozdíl mezi sledováním dvě a osm hodin denně je 2500 korun za rok, říká expert Číst článek

Existují také mazivostní přísady, které snižují odpor paliva. To je další faktor, který snižuje spotřebu.

Loula upozorňuje, že těmito palivy se sníží spotřeba auta o tři až pět procent.

Ušetřit lze také kvalitnějším benzinem s vyšším oktanovým číslem.

„Například místo 95oktanového benzínu dávejte 100oktanový, to jsou ty takzvané prémiové druhy. Tak si zajistíte, že se vám zvýší výkon. Oktanové číslo způsobí, že se vám sníží spotřeba. Používáte-li nižší oktanové číslo, tak vám klesne výkon a zvýší se vám spotřeba,“ vysvětluje pan Loula.

Spotřebu přes léto také zvyšují jak otevřená okénka, tak klimatizace. Ta si bere v průměru půl litru na 100 kilometrů. A otevřená okénka se můžou podražit ještě více. Ve vyšších rychlostech je totiž aerodynamický odpor tak veliký, že může zvýšit spotřebu až o 1,5 litru.