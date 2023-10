Energie nejspíš zdraží. ‚Domácnost, která teď platila maximální strop, víc nezaplatí,‘ slibuje regulační úřad

Domácnosti začnou od ledna ve fakturách za energie znovu platit za podporu obnovitelných zdrojů a také poplatky za distribuci v plné výši, které navíc porostou. Jejich výši stanovuje Energetický regulační úřad. „Vztahujeme to k loňskému roku. Nárůst je vyšší i proto, že díky dotacím meziročně regulovaná složka nejenom že nerostla, ale dokonce na letošní rok klesala o 16 procent,“ říká pro Radiožurnál mluvčí úřadu Michal Kebort. Praha 15:17 31. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít topení, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Poplatek za obnovitelné zdroje je známý, od roku 2024 budou domácnosti za každou megawatthodinu elektřiny platit znovu 600 korun. Poplatek za distribuci ale určuje právě Energetický regulační úřad. Jak vysoký bude pro příští rok? Začněme elektřinou.

Když budeme hovořit pouze o regulované části, tak u nízkého napětí by to mělo být 2800 korun bez DPH, což je zhruba o 1160 korun nárůst, je to 71procentní nárůst. V tom je už započítána i poplatek za obnovitelné zdroje, tedy hlavní důvod, proč cena roste.

A můžete říct, o kolik vzroste jen cena za distribuci? O kolik procent to je?

Je to prakticky o 495 korun méně, takže bychom potom hovořili o nějakých 600 korunách.

Jak to bude u firem? Tam to bude, předpokládám, jiné než u nejběžnější distribuční sazby.

Záleží, na jakou napěťovou hladinu se připojují. Ale pokud hovoříme o velkých podnicích, které se připojují hlavně na vysoké a velmi vysoké napětí, tak za vysoké napětí poroste regulovaná složka až o 113 procent, na velmi vysokém napětí o 206 procent.

Jsou v tom znovu započítány i poplatky za obnovitelné zdroje?

Přesně tak.

Jak to bude u plynu? Tam poplatek za obnovitelné zdroje není. Takže jak vzroste jeho regulovaná cena plynu?

U plynu jsou nárůsty samozřejmě nižší právě kvůli tomu, jak zmiňujete, že tam není započítán příspěvek na obnovitelné zdroje. U domácností počítáme, že by se regulovaná složka měla zdvihnout zhruba o 39 procent, u velkoodběratelů zhruba o 42 procent.

Náklady rostou

Když se vrátím k elektřině, před krizí její regulovaná cena obvykle rostla ročně zhruba o pět procent. Proč je to teď výrazně víc? Jak jste došli právě k této částce?

Je to především kvůli tomu, že stát přestal dotovat regulovanou složku ceny energií. Nejenom že byla zastropovaná neregulovaná složka, kterou platíme dodavatelům, ale i tato regulovaná.

Hlavně se do toho promítají poplatky za podporované zdroje energií (POZE), což znamená 26 miliard v celkové výši nákladů, které musejí uhradit odběratelé jak na sítích nízkého napětí, tak velmi vysokého napětí a vysokého napětí.

Dále jsou to potom rostoucí náklady na ztráty technické, které vznikají v soustavách, meziročně rostou o osm miliard korun. A také náklady na služby výkonové rovnováhy, která slouží přenosové soustavě k tomu, aby se vyrovnávala spotřeba a výroba v každé chvíli. A to je dalších osm miliard korun.

Jestliže se na to podíváme optikou dotací, tak si musíme uvědomit, že ve skutečnosti cena zůstala meziročně prakticky stejná, respektive dokonce mírně klesá celkový objem, který je potřeba pro financování sítí. Nicméně hovoříme o nárůstu za dva roky právě proto, že ten letošní rok byl dotovaný i v regulované části.

To znamená, že nárůst o ta určitá procenta vztahujete k předloňskému roku? Nikoliv k loňskému.

Vztahujeme to k loňskému roku. A musíme si uvědomit, že nárůst je vyšší i proto, že díky dotacím, které poskytla vláda ze státního rozpočtu, meziročně regulovaná složka nejenom že nerostla, ale dokonce na letošní rok klesala o 16 procent.

Je možné, aby Energetický regulační úřad tento růst za distribuci rozložil do více let? Aby to nebyl takový náraz, protože těch 71 procent vypadá jako opravdu hodně.

Jednak se do toho promítají konečné faktory minulých let. Protože v roce 2022 se přenosová soustava nakupovala výrazně dráž oproti předcházejícímu roku, než to bylo odhadováno. Na druhou stranu došlo i k rozložení do dalších let.

Co se týče těch původních odhadů, které hovořily až o 70 miliardách, které by bylo potřeba investovat do regulované složky tak, aby zůstala v letošní výši, tak se Energetickému regulačnímu úřadu povedlo tu regulovanou složku snížit o deset miliard. A velkou část tvoří právě rozložení do dalších let.

Od vlády jsme slyšeli, že celková cena elektřiny, tedy silová elektřina plus regulovaná složka, se nakonec nezmění. Říkal to například ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Dá se podle vašich propočtů předpokládat, jak se zvýší konečná cena elektřiny odběratelům v příštím roce?

Dají se poskytnout průměrné odhady, ale pozor na to, že co se týče změn u konkrétních domácností, tak to budou velmi individuální, protože se velmi liší smlouvu jednotlivými dodavateli.

Jestliže bychom brali domácnost, která v letošním roce platila zastropované maximální ceny až 1000 korun za silovou elektřinu bez DPH, tak jestliže to u takové domácnosti porovnáme s novými ceníky, které už jsou známy, a s našimi odhady na příští rok, tak by se celková cena prakticky změnit neměla. Mělo by tam dojít k růstu do jednoho procenta.

Jestliže bychom brali domácnost, která hradila cenou uváděnou Eurostatu na první pololetí, potom by nárůst celkové ceny měl být do deseti procent.

Jak to bude u firem? Právě ty se obávaly, že nárůst by mohl být až trojnásobný.

Ovšem pozor na to, že tady hovoříme o regulované části. A ta regulovaná část na velmi vysokém a vysokém napětí tvoří zhruba 20 procent z celkové ceny.

Takže ačkoliv třeba na tom velmi vysokém napětí dochází k nárůstu o 200 procent, tak ve skutečnosti ta celková cena se ve stovkách procent určitě nezmění.

U firem je to opravdu velmi individuální, protože ty mají uzavřené individuální kontrakty, do kterých prakticky nikdo nevidí. Pokud má někdo zafixovanou cenu, tak k tomu mu regulovaná složka roste výrazně.

Na druhou stranu pokud někdo například platí spotovou cenu, tak je předpoklad, že i do budoucna situace bude klesat, což může vykompenzovat třeba velký nárůst, který je tam teď.

Tedy aby to bylo úplně jasné. Ti, co mají teď smlouvy s fixovanou cenou, zvýší se jim také od Nového roku složení cena na složence?

Záleží na tom, jestli se jim fixace bude měnit. Ale pokud bychom hovořili o tom, že tu zafixovanou cenu tržní složky mají stejnou do příštího roku, tak regulovaná složka jako taková zpravidla nebývá fixovaná. Takže tam dojde k nárůstu neregulované složky.