ČSSD navrhne uzavření méně důležitých podniků. Podle šéfa Svazu průmyslu to tak snadno nejde

Předsednictvo ČSSD pověřilo svoje ministry, aby ve vládě navrhli uzavření průmyslových podniků, které nejsou klíčové pro chod státu. Uzavřeny by měly být nejméně do zavedení povinných testů pro zaměstnance s plnou kompenzací výdělků a nákladů. Na sociálních sítích to v sobotu oznámil předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček, Radiožurnálu to potvrdila také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Vláda má opět jednat v pondělí. Praha 16:23 27. února 2021

Maláčová uvedla, že firmy, které nejsou důležité pro chod státu, by podle ní neměly fungovat do spuštění povinného testování zaměstnanců. To bude zatím jen dobrovolně.

Ministryně už v pátek večer na twitteru uvedla, že než začne povinné testování ve firmách, vláda by měla průmysl omezit. „Ve vládě je nás už šest s tímto názorem. Potřebujeme další dva hlasy,“ napsala. Radiožurnál zjišťuje reakci ministrů za hnutí ANO.

Jan Hamáček

@jhamacek Předsednictvo @ČSSD pověřilo ministry za ČSSD, aby na vládě navrhli uzavření průmyslových podniků, které nejsou klíčové pro chod státu, a to nejméně do doby zavedení povinného testování zaměstnanců s plnou kompenzací výdělků i nákladů. 46 416

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v pátek po jednání vlády oznámil, že průmyslové podniky zůstanou od pondělí bez nových omezení. Vláda přitom přijala nové a rozsáhlejší restrikce kvůli vývoji epidemie nemoci covid-19, například omezila pohyb občanů.

Havlíček však uvedl, že ve firmách se spustí dobrovolné testování, které by se mělo za několik dní změnit na povinné. Podle něj se na průmysl nevztahuje málo opatření.

Jana Maláčová

@JMalacova Než začne povinné testování ve firmách, měli bychom omezit i průmysl. Jsme v kritické situaci, na jipkách dochází lůžka i personál. Ve vládě je nás už 6 s tímto názorem. Potřebujeme další dva hlasy‼️ A přes víkend na MPSV připravíme nový návrh Izolačky. 32 421

Stát chce podle Havlíčkova vyjádření z průmyslu vytvořit desetitisíce testovacích míst. Až bude jasné, že je logistika pod kontrolou, je tedy dostatek dodavatelů testů a je zabezpečeno řádově 20 až 25 milionů testů, bude zahájen povinný režim. Stane se tak podle Havlíčka v řádu jednotek dnů nebo málo týdnů, třeba za 14 dnů.

Průmysl jen tak zastavit nejde

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák uznává, že koronavirová situace v zemi je vážná, přesto ale podle něj nejde průmysl jen tak zastavit. Firmy by přišly o zakázky a musely by propouštět.

Doplnil, že firmy dělají maximum pro to, aby své zaměstnance ochránily. Zavedly principy chytré karantény, trasují, testují.

„V podnicích se hygienická opatření mnohdy dodržují přísněji než všude jinde. Já sám mám ve své firmě z 250 zaměstnanců záchyt jen tří nemocných a trasováním jsme zjistili, že se všichni nakazili mimo podnik,“ popsal Hanák.

„Souhlasíme, že je potřeba nyní zavést opravdu přísná opatření, ale průmysl takto zastavit nejde. Někdo musí zajistit lidem elektřinu a teplo. Všichni si musíme mít kde nakoupit a rohlíky se taky neupečou samy.“

Lidé si podle něj musí uvědomit, byť to někdy nechtějí slyšet, že Česko je závislé na exportu. „Když zavřeme podniky, přerušíme dodavatelsko-odběratelské řetězce. Pokud nezavřou i okolní státy, konkurence nás rychle nahradí,“ uvedl.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula v sobotu sdělil, že vláda dala přednost ekonomickým zájmům před ochranou občanů a nehledá možnosti, jak vážnou situaci s koronavirovou nákazou ve fabrikách řešit. Ve vládě mají být lidé, kteří mají odvahu a odpovědnost vůči svým lidem, dodal.