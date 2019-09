Nesplnění 40miliardového schodku letos nehrozí, říká Hamáček. Podle Fialy je schodek rozpočtový zločin

Národní rozpočtová rada varovala, že dodržení rozpočtu může být ohroženo, pokud bude v dalších měsících pokračovat zpomalování růstu daňových příjmů. Předseda opoziční ODS Petr Fiala míní, že deficit v ohrožení je, protože se nejen v České republice zbržďuje ekonomika.

Přerozděluj, abys mohl přerozdělovat Číst článek

„Jsem přesvědčen, že letošní rozpočet dopadne dobře, že katastrofické scénáře, že neudržíme schodek, se nenaplní. Možná budeme v prosinci překvapeni, jaký je výsledek,“ řekl Hamáček.

„I proto jsme byli schopni některé prostředky vyjednat v rámci resortů vedených sociální demokracií ještě i na letošek. Například pro ministerstvo vnitra ještě letos přijde miliarda korun na nákup nových služebních vozidel pro policii,“ doplnil předseda ČSSD.

Národní rozpočtová rada upozornila, že pokud by hrozilo nesplnění plánovaného schodku, vláda by měla reagovat například omezením čerpání provozních výdajů. Vyplývá to z pravidelné čtvrtletní zprávy o stavu veřejných financí Národní rozpočtové rady. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ve středu uvedla, že schodek letošního rozpočtu bude dodržen.

Fiala poznamenal, že vytvářet v době ekonomického růstu rozpočet se čtyřicetimilardovým deficitem je rozpočtový zločin.

Menší růst příjmů z daní může ohrozit schodek rozpočtu, varuje Národní rozpočtová rada Číst článek

„Tady není jenom to, co říká Národní rozpočtová rada. Už ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu za loňský rok se upozorňuje na to, že tímto způsobem budou do budoucna veřejné finance v České republice ohroženy. Dlouhodobě říkáme, že rozpočty v době ekonomického růstu mají být vyrovnané,“ konstatoval šéf občanských demokratů.

Podle dosavadního vývoje nebude podle NRR výsledek státního rozpočtu za letošní rok významně lepší než plánovaný schodek 40 miliard korun. Důvodem je, že některé daňové příjmy rostou mírně pomaleji, než se plánovalo.

Například schválený rozpočet na loňský rok počítal se schodkem 50 miliard korun, nakonec skončil s přebytkem 2,9 miliardy korun.

Schodek státního rozpočtu ke konci srpna stoupl na 15,4 miliardy korun z červencových 9,7 miliardy korun. Šlo o nejhorší srpnový výsledek od roku 2013.