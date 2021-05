Ekonom Švejnar: Máme prostor se zadlužit a dobře nastartovat ekonomiku, která dluhy splatí

Česká ekonomika v loňském roce rekordně propadla, ovšem méně, než očekávalo ministerstvo financí. Optimistický je i aktuální předběžný odhad Českého statistického úřadu, podle nějž v prvním čtvrtletí hospodářství kleslo jen o 2,1 procenta namísto dříve odhadovaných tří procent. „Ekonomika je životaschopnější, ale mnoho podniků jen tak tak přežívá,“ podotýká ekonom Jan Švejnar pro Český rozhlas Plus. INTERVIEW PLUS Praha 0:10 4. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Švejnar | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

„Jestliže by míra restrikce pokračovala ještě dlouho a nebyla zde silná vládní pomoc, tak můžeme mít řadu zkrachovalých podniků. Mnoho lidí si neuvědomuje, že krach může přijít velice rychle, ale obnovit podnik trvá dlouho a je to velmi nákladné,“ tvrdí ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě, člen Národní ekonomické rady vlády a také ředitel think-tanku IDEA.

Vyzývá proto k tomu, aby vláda ještě pokračovala v zavedených opatřeních, ale jakmile to bude možné, aby ekonomiku co nejrychleji rozvolnila. Pro obnovu ekonomiky Švejnar spatřuje dvě hlavní rizika – nedostatečné fiskální stimuly a především opětovné rozšíření pandemie.

Vládní pomoc by podle něj měla trvat nejméně po celý letošní rok. „Máme poměrně nízké zadlužení, jsme méně zadlužení, než jsme byli v polovině minulé dekády. Máme manévrovací prostor oproti jiným zemím, jako je třeba Itálie, ale i Německo a Spojené státy,“ míní.

„Opatrnost, která je namístě, je opatrnost ve smyslu, že je lepší vydat více peněz, pomoci podnikům, aby přežily, jednotlivcům a rodinám, aby neupadli do chudoby. A potom nechat ekonomiku, aby se tento rok pořádně nastartovala, a pak pokračovala sama dál,“ uvádí.

Podle Švejnara krátkodobě neškodí mít stamiliardové schodky rozpočtu, protože vůči HDP je naše zadlužení stále pod 40 procenty. Národní rozpočtová rada ovšem před rychlým tempem zadlužování varuje a kritizovala rozvolnění zákona o rozpočtové odpovědnosti.

„Tyto pohledy jsou správné ze středně a hlavně dlouhodobého hlediska. Mluvím o krátkodobém hledisku,“ zdůrazňuje ekonom s tím, že dobře „nastartovaná“ ekonomika může rozpočet naopak dostat do přebytku a dluhy snížit.

Švejnar chválí vládu za pomoc malým a středním podnikům a udržení pracovních míst díky programu Antivirus. Více by se ale mělo investovat do rozvoje dopravní sítě a do kvalitního vzdělávání.