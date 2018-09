Obavy z přehřívání ekonomiky i z vyšších platů jsou přehnané, říká ekonom Švejnar

Podle ekonoma jsme se opravdu poučili, a už máme i důležitá opatření, abychom případnou další krizi dokázali líp zvládnout. „Nikdy se ale nedá říct, že jsme 100% připraveni, protože každá další ekonomická krize s sebou nese nové, jiné aspekty, než ta minulá,“ říká ale Švejnar.

„Banky dnes musejí mít větší rezervy. Taky procházejí velmi přísnými zátěžovými testy, které ukazují, jak jsou v případě nějaké krize schopny reagovat, a v neposlední řadě musejí mít i svou závěť. Tedy připravený postup, jak se rozpustit bez velkého šoku jak pro střadatele, tak ekonomiku.“ Podle Švejnara je to krok správným směrem, ale on osobně by šel v protikrizových opatřeních ještě dál.

Máme velmi malý dluh. To je klad

Přestože se nám to nemusí zdát, jsme zemí s jedním z nejmenších státních dluhů. „Problém je ale v naší otevřené ekonomice, která vyváží víc než 80 % z toho, co doma vyrobíme. Takže kdyby byla nějaká okolní země, se kterou obchodujeme, nějakou krizí zasažena, tak se k nám nákaza přelije. Velmi rychle, a navíc se nejsme schopni bránit,“ varuje. Právě proto je prý velmi žádoucí, abychom drželi státní dluh na uzdě a státní rozpočty plánovali přebytkové.

Někteří ekonomové v posledních měsících, ale teď už spíš letech, varují, že dochází k přehřívání ekonomiky. „Ty obavy jsou přehnané. Říkají to totiž lidé, kteří hledí pouze na náš trh práce a na nedostatek zaměstnanců. Nedívají se už na trh se službami a výrobky, kde zatím nějakou velkou inflaci nevidím.“ Ekonom hned dodává, že náš trh práce není v rovnováze.

Platy se zvyšovat musí

Ale pořád prý máme velmi nízké platy. „Kdyby se zvýšily, tak se nedostatek pracovních míst rázem vypaří. Podniky budou potřebovat míň zaměstnanců, kteří jim budou pracovat za vyšší mzdy, a víc lidí bude ochotno pracovat, protože dostanou vyšší mzdy. Až se to stane, tak nastane rovnováha.“

Odbory žádají 8% růst platů v Česku pro příští rok. Není to skokový nárůst? „Pokud mluvíme o úrovně výše mezd, tak podle mne o nějaký skokový růst nejde. Naše platy jsou pořád na polovině, nebo třetině zemí, jako je Německo nebo Rakousko. Ale pokud by nešlo o pomalé a pozvolné zvyšování mezd, tak by to některé podniky opravdu mohlo nepěkně překvapit,“ myslí si ekonom.

To se prý ale netýká velkých a středních firem, které by to zvládnout měly. Problém mohou mít ti nejmenší. „Odbory by na ně měly mít ohled. Očekávám, že u nás dojde k většímu rozvrstvení: na ty víc, nebo míň úspěšné. Na ty dobré podniky, které budou ochotny platit, a na ty, které si to dovolit nemohou.“

Dnes prý nastal čas na nové investice do lidského kapitálu a moderních technologií. „Když pak k tomu má ještě i vláda dobrou hospodářskou politiku, mohlo by to podnikům pomoct, a my bychom konečně nebyli jen montovnou Evropy,“ dodává Švejnar.