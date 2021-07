Ministryně Maláčová: Inspekce zahájila kontrolu velkých firem a agentur práce

Inspekce práce s cizineckou policií zahájily kontrolu ve 14 velkých průmyslových podnicích a v 58 agenturách práce a firmách, které poskytují smluvní služby. Do akce s názvem Férová práce se zapojilo 253 inspektorů a 129 policistů. Zaměřují se na dodržování pracovních podmínek a zákoníku práce. Novinářům to v pátek řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Praha 13:52 2. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová | Zdroj: Úřad vlády ČR

„Nejedná se o dílčí nahodilé akce, ale o systémovou snahu o to, abychom se ekonomicky vrátili po epidemii do normálního stavu… Kontroly budou pokračovat celé léto. Je to signál, že zákoník práce platí,“ uvedla ministryně.

Kontrola začala minulý týden. Inspektoři a cizinecká policie se zaměřili na strojírenské a potravinářské podniky či výrobce stavebních materiálů. Kontrolují také agentury práce a firmy, které na smlouvu zajišťují úklid a další služby, upřesnil šéf Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn.

Dodal, že kontroloři odhalili zatím 18 zaměstnanců bez řádných smluv a povolení a deset zaměstnavatelů, kteří bez oprávnění zprostředkovávali práci.

Inspekce za letošek eviduje přes 3000 podnětů. Loni jich za celý rok dostala asi 5800. Práci v minulém roce výrazně poznamenala epidemie, omezila fungování řady firem. Podle Hahna podněty míří nejčastěji na pracovní podmínky. Týkají se hlavně evidence pracovní doby, tedy začátku či konce práce, přesčasů, práce v noci a odměňování.

„Nejedná se o prohřešek či administrativní pochybení. Pokud se pracovní doba řádně neeviduje, nedostanete takovou výplatu, jak máte. Dostanete méně,“ řekla ministryně.

‚ Zvlčení na trhu práce‘

Podle náměstkyně ministerstva práce pro zaměstnanost Kateřiny Štěpánkové po rozvolnění protiepidemických opatření a s nastartováním ekonomiky podnětů přibývá.

„Došlo zřejmě s pandemickou situací k jakémusi zvlčení na trhu práce. Cítili jsme potřebu, že musíme zakročit,“ řekla náměstkyně. Zdůraznila, že cílem kontrol není firmy obtěžovat, ale ochránit zaměstnance před nekalými praktikami. Ministryně pracovníky vyzvala, aby se se svými podněty na inspektoráty práce dál obraceli.

Podle šéfky resortu práce se kontrola připravovala několik týdnů. Maláčová v květnu navštívila sklady Amazonu v Dobrovízi, kde si prohlédla provoz a mluvila s vedením podniku i s odboráři. Na sociálních sítích pak kritizovala podmínky zaměstnanců.

„Tenhle příběh bude mít pokračování. Porušovat práva zaměstnanců nejde, takže si na to ještě posvítíme,“ uvedla tehdy.

Firma se proti kritice ohradila, informoval server Seznam zprávy. Ministryně předkládá také novelu, podle které by se stanovily ve firmách kvóty na počet agenturních zaměstnanců. Tato norma se do voleb nejspíš nestihne.

