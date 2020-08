Maláčová chce prodloužit program Antivirus o dva či čtyři měsíce. Kurzarbeit chce do konce roku

Program Antivirus zřejmě vláda prodlouží o dva měsíce nebo až do konce roku. V diskusním pořadu Otázky Václava Moravce České televize to v neděli řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Program nyní pokrývá období od 12. března do konce srpna, zaměstnavatelé a odbory požadují jeho prodloužení, někteří ekonomové ale byli pro jeho co nejdřívější ukončení. Praha 14:59 23. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na pietním aktu za Jaroslava Kuberu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Program Antivirus má bránit propouštění, obdobný dopad by měl mít takzvaný kurzarbeit, který by podle Maláčové mohl být zaveden od nového roku.

Kurzarbeit představuje zkrácení pracovní doby při nedostatku práce. Zaměstnavatel platí mzdu za odpracovanou dobu. Stát pak pracovníkům výdělek dorovnává za zbývající čas.

Ředitel služeb pro finanční sektor KPMG ČR a člen KoroNERV-20 Mojmír Hampl, který se dříve vyjadřoval také pro brzké ukončení programů Antivirus, v neděli uvedl, že kurzarbeit by měl být zaveden co nejdřív. Program Antivirus, který bývá někdy označován jako kurzarbeitový, je podle něj spíše „keine arbeit“, tedy nikoli zkrácená práce, ale žádná práce.

Maláčová již dříve uvedla, že Antivirus „nejvíc funkčním nástrojem vlády“ proti koronavirové krizi. Program Antivirus zahrnuje tři druhy podpor. Příspěvkem A stát dorovnává 80 procent vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech do 39 tisíc korun superhrubé mzdy.

Příspěvek B pokrývá 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29 tisíc korun superhrubé mzdy. Podpora C představuje odpuštění odvodů za červen až srpen firmám do 50 zaměstnanců, které nesníží mzdy a nepropustí víc než desetinu lidí.