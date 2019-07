Maláčová chce podpořit částečné úvazky. V EU tak pracuje pětina lidí, v Česku jen sedm procent

Částečný pracovní úvazek je v Česku pro hodně lidí – třeba rodiče malých dětí – stále nesplněný sen. Nová data Českého statistického úřadu ukazují, že jsme v tomto směru daleko za průměrem Evropské unie. V unii tak pracuje celkem pětina lidí, v Česku něco přes sedm procent, informuje Český rozhlas. Praha 18:48 16. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sdílené pracovní místo, kdy se o jednu pozici dělí dva až tři lidé, by mělo pomoci zaměstnavatelům se zřizováním částečných úvazků. Ilustrační foto | Foto: Fotobanka RGBStock

„Leckdy bylo nutné odpracovat alespoň dva víkendy, někdy i odpolední. Jindy byl takový úvazek jen na dobu, kdy si stálí zaměstnanci vybírali dovolené, a po vyčerpání 300 hodin jsem dostala výpověď. Částečný úvazek jsem dostala, abych se mohla věnovat dceři. Později jsem doufala v podporu úřadu práce nebo zaměstnavatele, abych si ve volném čase mohla doplnit vzdělání,“ popisuje Radiožurnálu Jarka Kernová z Poděbrad.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Evropské unii průměrně asi pětina, v Česku jen přes sedm procent. Mluvíme o podílu těch, kteří pracují na částečný úvazek.

Špatnou zkušenost měla s prací pro obchod. Vysvětluje, že byla domluvena na šestihodinové směně, ta ale ve skutečnosti trvala hodin devět.

Osmatřicetiletá Jana z Prahy se svým zaměstnavatelem zase jednala o možnosti zkráceného úvazku skoro tři měsíce. Má dvě malé děti a termíny návštěv třeba logopeda nebo rehabilitace dostávala často dopoledne. Navíc její osmiletý syn potřeboval ve škole asistenta. To vyžadovalo další schůzky.

Když se objevila možnost pracovat na částečný úvazek pro jiného zaměstnavatele, neváhala.

Dominance žen

Podle Marty Petráňové z Českého statistického úřadu pracovalo loni v tuzemsku na částečný úvazek 400 tisíc lidí.

Průzkum: 82 procent Čechů začíná pracovat před osmou ráno, do kanceláří míří stále méně lidí Číst článek

„Dominance žen ve využívání kratších úvazků je patrná především mezi jejich 30. a 40. rokem života, kdy jsou většinou na rodičovské dovolené a pečují o rodinu. Ke sblížení v počtu kratších úvazků mezi ženami a muži dochází až v nejvyšším věku 65 a více let, kdy se ženy více než práci věnují vnoučatům,“ vysvětluje Radiožurnálu.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD chce systém změnit. „Mám v tuto chvíli připravenou novelu zákoníku práce, kde se počítá se zřízením tzv. sdíleného pracovního místa, kdy dvě až tři osoby sdílí jednu pozici. To by mělo pomoci zaměstnavatelům se zřizováním částečných úvazků,“ nastínila.

„Sdílené pracovní místo má fungovat po vzoru Slovenska nebo Německa. To je prostě věc, kterou jsme si odkoukali v sousedních zemích. Já si dokážu představit takovou ideální situaci, kde třeba matka malého dítěte a osoba starší 60 let, která už má třeba nárok na starobní důchod, ale chce zůstat aktivní na trhu práce, se dohodnou a budou si sdílet jednu pracovní pozici.“

Kritika opozice

Novela by měla jít na vládu do několika týdnů, opozici se ale nezamlouvá. Kritizuje třeba to, že lidé, kteří pracují na částečný úvazek, platí zdravotní pojištění tak, jako kdyby dostávali minimální mzdu.

Česko patří k zemím s nejmenším podílem částečných úvazků, ukazují statistiky Číst článek

„Návrh obsahuje změnu u odvody na zdravotní pojištění, které se dneska platí tak, jako kdyby ten pracovník vydělal minimální mzdu, i když ve skutečnosti vydělá mzdu nižší. To znamená, že je na tom bit jak zaměstnanec, tak sám zaměstnavatel. A tady ta překážka brání rozšíření většího množství částečných úvazků,“ řekla Radiožurnálu poslankyně Markéta Pekarová Adamová z TOP 09.

„Proto jsme se rozhodli tuto věc odstranit ze zákona, a nastavit výpočet tak, jak je adekvátní tomu úvazku. To znamená, že když někdo na poloviční úvazek pracuje, tak by měl také platit jen poloviční odvody,“ dodala.

Piráti upozorňují na to, že dlouhodobá práce na částečný úvazek může podstatně snížit důchod. Podpora těchto úvazků se proto podle nich musí spojit se změnou výpočtu důchodů.