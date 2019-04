Maláčová: Potřebujeme navýšení o 800 korun, aby penze dosáhla plánovaných 15 tisíc

Průměrná penze by se měla v roce 2021 zvýšit o 800 Kč, aby dosáhla plánovaných 15 tisíc korun. V televizním diskusním pořadu Otázky Václava Moravce to v neděli řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Peníze na to chce získat zavedením digitální daně, zvýšením některých spotřebních daní či zrušením daňových výjimek.

Praha 13:53 7. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít