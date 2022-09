Jediný lék na inflaci je omezení poptávky, varuje Matesová. ‚K tomu už ale dochází,‘ míní Richterová

Jsou plošná opatření vlády směřující na podporu občanů v časech drahoty účinná, nebo spíš posilují inflaci a prodlužují ekonomickou stagnaci? „Vláda postupuje tak, aby každá rodina zvládala zaplatit teplo, světlo a abychom jako celá země krizovou situaci, kterou zavinil Putin, zvládli,“ uvádí v Pro a proti místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová (Piráti). PRO A PROTI Praha 19:28 23. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Bývalá zástupkyně Česka ve Světové bance a ekonomka Jana Matesová soudí, že většina vládních kroků je správná. „Ale je strašně nešťastně formulovaná, málo, pozdě a bez kontextu.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jsou plošná opatření vlády směřující na podporu občanů v časech drahoty účinná? Debatují ekonomka Jana Matesová a místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti).

„Příspěvek na dítě určitě neměl být na té vysoké hranici jednoho milionu v příjmu domácnosti. Hranice měla být níž a příspěvek vyšší. Ale chápu, že vláda potřebuje podporu a společenskou soudržnost. Energie je zvláštní případ, její ceny zasahují všechny a spíš než zastropování je lepší zajistit dostatek energií,“ doporučuje Matesová.

Politička odmítá obavy, že víc peněz v peněžence občanů vede k utrácení, a tak zvyšování inflace. „Data ukazují, že meziročně poklesla maloobchodní spotřeba o sedm procent, jako za covidu. Lidé šetří tak, že i potraviny vykazují propad. To je jasný příklad, že se projevil propad reálných mezd o deset procent. Inflace je tedy čistě vyhnána cenami energií.“

„Rodiče malých dětí, na rozdíl třeba od starobních důchodců, nemají valorizovaný rodičovský příspěvek o inflaci. Takže mají stále méně reálně dostupných peněz na to, co si za ně pořídí. Proto jsme vybrali opatření na podporu rodin s dětmi,“ vysvětluje Richterová.

Ekonomka uznává, že rodičovské přídavky je třeba valorizovat. „Ale ty cílí na nízkopříjmové rodiny, to je správně. Já kritizovala to zbytečně plošné opatření pro rodiny s příjmem do milionu. To také zásadně podporuje tu skupinu, kterou už podpořilo zrušení superhrubé mzdy, tedy lidi s nadprůměrnými příjmy.“

„Dále považuji za velkou chybu, že vláda zvyšuje platy státním úředníkům, zejména těm pod služebním zákonem,“ kritizuje Matesová. „Jediná cesta, jak zkrotit inflaci, je, a je to bohužel smutné, omezit poptávku. Jiná cesta není, jinak se s námi ekonomické strádání potáhne dlouhou dobu a nakonec všichni ztratí úspory a ekonomika utrpí mnohem víc.“

„Ale poptávka se už snížila,“ opakuje politička. „Chování lidí se změnilo, reálné mzdy poklesly o deset procent a inflace je meziročně na 17 procentech. Je tedy zřejmé, že lidé i domácnosti chudnou, přitom ale hrubý domácí produkt i produktivita práce roste. Kdybychom nezastropovali energie a nepodpořili domácnosti s dětmi, hrozilo by, že to lidé nezvládnou, a to si nemůžeme dovolit,“ konstatuje Olga Richterová (Piráti).

Poslechněte si celou debatu v audiozáznamu. Moderuje Lukáš Matoška.