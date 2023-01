Letos nás čeká recese. Zvykli jsme si fetišizovat ekonomický růst, míní ekonomka Matesová

Třetinu zemí světa včetně poloviny zemí Evropské unie podle výkonné ředitelky Mezinárodního měnového fondu Kristaliny Georgievové čeká v tomto roce hospodářská recese. Podle ekonomky Jany Matesové čeká Česko v prvním a druhém čtvrtletí roku recese, může ale trvat i celý rok. „Zvykli jsme si fetišizovat ekonomický růst, to je taková modla. Musíme růst a vyrábět víc a víc. Je to špatně,“ hodnotí bývalá zástupkyně Česka u Světové banky. Praha 0:10 4. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Matesová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za vůbec největší ekonomickou hrozbu ovšem považuje vysokou inflaci. Pokles ekonomiky je podle ní nutný k tomu, aby byla nalezena nová rovnováha.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby. Hostem je Jana Matesová, bývalá zástupkyně České republiky při Světové bance

„Je to vlastně ozdravný proces. Dřív, když vlády nevypouštěly tolik peněz a nesnižovaly úrokové míry až na nulu, ekonomika rostla, občas to přehnala a pak klesla do rovnováhy. To je normální, neděsme se toho,“ povzbuzuje.

Guvernér centrální banky Aleš Michl pro letošek očekává inflaci ve výši devíti procent, podle Matesové se s tím ale nemůžeme smířit.

„Z úspor, které si lidé spořili na bydlení a na stáří, už v posledních dvou letech přišli skoro o třetinu a teď by z toho zbytku přišli o další desetinu. Naší ambicí by mělo být dostat inflaci alespoň pod pět procent,“ zdůrazňuje.

Světovou ekonomiku bude letos ovlivňovat vysoká inflace ve vyspělém světě, dále zpomalování růstu Číny, na které jsou závislé mnohé další ekonomiky v jihovýchodní Asii, a také nervozita na globálních trzích s komoditami.

Ta ovšem nezmizí, dokud neskončí rusko-ukrajinská válka, Rusko se nevrátí do svých hranic před rokem 2013 a nebude tak obnovena poválečná bezpečnostní architektura.

Bývalá zástupkyně při Světové bance Matesová: Končíme. Další závod o nejnižší korporátní daně nebude Číst článek

„Čtvrtým faktorem jsou klimatické změny, které se v minulém roce zhoršily a zrychlily a rozhodně je nemůžeme podceňovat. Mají velké lidské i ekonomické důsledky. Česká republika a obecně celá Evropa je na tomto rozbouřeném moři ohroženější než třeba Spojené státy, které mají šanci vyhnout se recesi,“ soudí Matesová.

Závislost na nepřátelích

Evropa v posledních několika letech poznala, jak nespolehlivým dodavatelem může být Čína. Některé farmaceutické firmy se už v roce 2020 začaly připravovat na přesun výroby zpět do Evropy, jde ale o dlouhý proces.

„Zatím nevidíme výsledky, ale pracuje se na tom, jako v případě čipů. Ještě před 20 lety byla Evropa jedním z největších výrobců čipů na světě a bylo by dobře, kdyby část výroby získalo i Česko,“ podotýká Matesová s tím, že z tohoto hlediska je nadějí i poválečná rekonstrukce Ukrajiny, kam by se mohla část výroby přesunout.

„Nervozita na globálních trzích s komoditami nezmizí, dokud se Rusko nevrátí do svých hranic před rokem 2013.“ Jana Matesová

Ekonomická recese prý může pomoci v dlouhodobém horizontu snížit míru konzumerismu. „Pořád nakupujeme nové a nové věci, elektroniku a oblečení, i když to nepotřebujeme, v tom musíme brzdit. A částečně i z bezpečnostních důvodů. Nemůžeme být závislí na zemích, které nás vyhlašují za své nepřátele,“ zdůrazňuje ekonomka.

Vztah k Číně považuje za jednu z mála oblastí, ve kterých je možné pozitivně hodnotit administrativu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se rozhodl omezovat dovoz spotřebního zboží z Číny. „Trumpovi voliči byli přesně ti, kteří na něm byli nejvíce závislí. A vůbec jim to nevadilo,“ uzavírá.

Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu výše.