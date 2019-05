Japonsko bylo loni znovu největším světovým věřitelem, objem aktiv se zvýšil na 342 bilionů jenů

Japonsko loni zůstalo už 28. rokem za sebou největším věřitelem na světě. Objem čistých zahraničních aktiv Japonska se zvýšil o 3,7 procenta na 342 bilionů jenů (72,1 bilionu korun), což byla druhá nejvyšší hodnota v historii sledování. Vyplývá to z údajů, které v pátek zveřejnilo japonské ministerstvo financí. Tokio 10:43 24. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Japonsko loni zůstalo už 28. rokem za sebou největším věřitelem na světě. (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

Údaj zahrnuje zahraniční aktiva ve vlastnictví vlády, podniků a jednotlivců. Rekordní byla tato hodnota v roce 2014, kdy činila 351 bilionů jenů. Čistá zahraniční aktiva Japonska jsou 1,3krát větší než aktiva Německa, které je druhým největším věřitelem. Hodnota aktiv Německa činila 2,35 bilionu dolarů (54,2 bilionu Kč). Třetí je Čína.

Hrubá hodnota zahraničních aktiv se zvýšila o půl procenta na rekordních 1,018 biliardy jenů (214,5 bilionu Kč). Přispěly k tomu fúze a akvizice japonských firem a investice institucionálních investorů do zahraničních akcií a dluhopisů. Vnější dluh se pak poprvé za devět let snížil, a to o 1,1 procenta na 676 bilionů jenů. Důvodem byl pokles cen japonských akcií v držení zahraničních investorů.

Přímé investice v USA vzrostly na rekordních 55,6 bilionu jenů. Spojené státy se tak staly nejoblíbenější destinací a na celkových japonských přímých zahraničních investicích se podílely asi třetinou. To je příznivá zpráva před nadcházejícím jednáním o obchodu mezi Japonskem a USA. Japonsko čelí tlaku, aby zvýšilo investice v USA a podpořilo tam tvorbu pracovních míst, místo aby vyváželo do USA auta a další zboží.

Rekordní byly také přímé zahraniční investice Japonska v Číně. Dosáhly 13,66 bilionu jenů.