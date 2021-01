Vývoz z Japonska loni kvůli pandemii klesl nejvíce za 11 let. Zahraniční obchod skončil v přebytku

Vývoz z Japonska v loňském roce klesl o 11,1 procenta na 68,41 bilionu jenů (14,2 bilionu korun). To byl nejvyšší propad za 11 let. Pandemie nemoci covid-19 prudce snížila poptávku po průmyslovém zboží, například autech. Bilance zahraničního obchodu pak poprvé za tři roky skončila v přebytku, který činil 673,73 miliardy jenů. Vyplývá to z údajů, které ve čtvrtek zveřejnila japonská vláda.

