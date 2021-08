Kdo neumí vydělat na inflaci, ať nepodniká, říká prezident Svazu průmyslu a dopravy

Proč už nemá růst zadlužení státu a jak konsolidovat veřejné finance? V jaké kondici je po covidovém výpadku český průmysl a nakolik mu může pomoci Národní plán obnovy? A jak velká by měla být minimální mzda? Vladimír Kroc se ve Dvaceti minutách Radiožurnálu ptal prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:28 10. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nezávidím vládě, která vznikne, doufám, že nás nečekají několikaměsíční tahanice. A doufám, že se vláda pořádně podívá hlavně na výdajovou stránku rozpočtu," prohlásil Hanák | Foto: Tomáš Tkáčik | Zdroj: Profimedia

Jak se díváte na prohlubování státního dluhu?

Je to smutná zpráva a velký problém pro budoucnost. Nezávidím vládě, která vznikne, doufám, že nás nečekají několikaměsíční tahanice. A doufám, že se vláda pořádně podívá hlavně na výdajovou stránku rozpočtu.

Ale bude se muset podívat i na příjmovou stránku rozpočtu: na spotřební daň nebo na daň z nemovitosti. Možná bude muset opravit i nešťastný daňový balíček, což byl nepředstavitelný populismus pana předsedy vlády.

Ministryně Jana Maláčová z ČSSD navrhuje rekordní zvýšení minimální mzdy v příštím roce – z 15 200 na 18 tisíc korun. Hnutí ANO to zásadně odmítá. Jak to vidíte vy?

Hnutí ANO dělá dobře. Je to nezodpovědný, populistický předvolební tlak. Tonoucí se stébla chytá. Na minimální mzdu jsou navázané zaručené mzdy, já bych třeba v naší firmě měl řidičům autobusů zvednout mzdu o nějaké 2000 až 2500 korun. To mi nikdo nedá.

Pochopil bych ale zvýšení minimální mzdy o inflaci. Kdo neumí pro své zaměstnance vydělat aspoň na inflaci, ať nepodniká. I když vím, že se to některým podnikatelům nebude líbit. Zvýšení o inflaci pochopím – kdyby se minimální mzda zvedla o 450 až 500 korun. Pokud to tak pan předseda vlády udělá, tak mu poděkuju, protože to je zodpovědné.

Celý rozhovor s předsedou Svazu průmyslu a dopravy si můžete poslechnout ze záznamu.