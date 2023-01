Hanák: Premiéra si vážím za přístup k Ukrajině a předsednictví. Měl by ale zvážit vládní změny

Šéf Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák by na místě premiéra Petra Fialy zvážil proměnu programového prohlášení a členů vlády. Česko podle něj zvládlo předsednictví a pomoc Ukrajině. Změna veřejné správy a blížící se společenskoekonomické reformy si ale podle něj žádají jiný přístup. „Chce to strategické změny a umět přitlačit ve výzvách“ říká Hanák v rozhovoru pro podcast Jany Klímové. peníze a vliv Praha 13:18 3. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pro mě to nejhorší jakožto pro šéfa českého byznysu fungujícího 30 let v řadě oblastí by bylo, kdyby ti nejlepší s tou nejlepší přidanou hodnotou, s těmi nejlepšími výrobky, službami, pokrokem, inovací, odešli do zahraničí,“ říká Hanák v rozhovoru | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bude podle vás rok 2023 rokem, kdy začnou padat podniky, bude se propouštět a skončí sociální smír?

Rok 2023 bude těžký. Byl bych optimističtější, že nebude tak těžký jako rok 2022, protože v roce 2022 nás potkalo několik tak dramatických událostí, že si podobné za svůj život nepamatuji - válečný konflikt v Evropě, energetická krize, dramatická inflace, nefungující dodavatelsko-odběratelské vztahy a končící covid. Když to sečtete, tak tolik špatných zpráv v jednom roce nebylo.

Jsem povinen dávat optimismus a nastavovat pozitivní myšlení, zvlášť, když budu končit po více jak 30 letech ve všech funkcích. Proto si myslím, první polovina roku bude nesmírně náročná. Válka bude trvat dál. Vrah Rus nebude chtít opustit území, které nezákonně získal. Ukrajině chce-li hájit demokracii právem a my celou Evropu, tak by se těch území vzdát neměla. Nevím, kdo to bude umět vyjednávat. Nevidím ve světě takovou politickou osobnost.

Takže jste spíš pesimista?

Jsem pesimista ve válečné oblasti. Co se týče energetiky, budeme definitivně odtrženi od Ruska, plynu, uhlí, rudy a ropy. Bude to náročné, ale myslím si, že v první polovině se s tím ještě budeme trápit. Máme zastropováno, i když vládě dramaticky dlouho trvalo, než to vztáhla i na firmy a nebylo to ono.

Nedávno jsem v nějakém rozhovoru řekl, že velmi optimisticky vidím teplý červenec a dobu potom.

V čem?

Cítím, že by to mohla být dobrá doba. Cenová politika elektrické energie bude trochu stabilizovaná. Inflace se bude přibližovat k jednocifernému číslu, což je strašně důležité. Lidé budou vědět, jak špatně dopadli se zálohami a s vyúčtováním, což bude březen a duben. Ani firmy nepodceňuji. Bude to nejdůležitější věc, která bude rozhodovat o sociálním smíru. Buďme optimističtí. Budou dovolené, bude svítit sluníčko a lidi se uklidní.

Chtěl bych být optimista, že druhá polovina roku by nemusela začít špatně.

Obavy z odlivu do zahraničí

Víte o firmách, které se chystají zavřít nebo přesídlit někam jinam?

Pro mě to nejhorší jakožto pro šéfa českého byznysu fungujícího 30 let v řadě oblastí by bylo, kdyby ti nejlepší s tou nejlepší přidanou hodnotou, s těmi nejlepšími výrobky, službami, pokrokem, inovací, odešli do zahraničí. Je mi jasné, že tak dobré podmínky pro podnikání, jako jsou ve Spojených státech, dobrá daňová soustava, velmi dobrá byrokracie a hlavně levné ceny surovin a vstupů, v Evropě v roce 2023 zajištěné nebude.

Víme třeba o dvou firmách. Kolínská Draslovka a zbrojovka Colt tam přenesly část výroby.

Slyšel jsem i o jiných, ale nebudu nic říkat. Když o někom řeknete něco špatného, tak můžete podepsat svůj rozsudek smrti.

Je to špatně?

Strašně si na to dávám pozor. Řeknu vám příklad. Na jedné akci s nejmenovaným ministrem jsem řekl, že dvě náměstkyně odváděly skvělou práci a druhý den je propustil. Nerad říkám vizionářské věci. Zopakuji za sebe a za Svaz průmyslu - když odcházejí nejlepší, nejúspěšnější s nejschopnějšími lidmi, je pro mě ta vůbec nejhorší varianta, která se může stát. Pro ekonomiku je to nepředstavitelně špatná zpráva.

Vláda i nakonec velkým firmám zastropovala ceny elektřiny a plynu. V září a v říjnu tomu předcházely apely na vládu, aby jim v kritické situaci pomohla. Vláda to nakonec udělala v prosinci. Jste spokojeni? Je to to klíčové rozhodnutí, které zachrání podniky?

Potřeboval bych to rozdělit. Trvalo to dlouho. Bylo to nepružné. Těžko se jednalo, protože jestliže ještě v červnu reprezentant vlády řekne, že firmy nic nedostanou, tak je to hodně špatné.

Byl to ministr průmyslu a obchodu.

Řekla jste to vy. Nebudu to komentovat. Rozhodující vyjednávání začala až koncem srpna a začátkem září. Je pravdou, že vláda kvůli politice první řešila občany, což chápu a musím chápat. Vláda je spíš politická, zvlášť tato není moc pro podnikatelská. Poté se ve stejný moment vyřešily malé a střední firmy. Myslím si, že je to důležité. Jde o klíčovou součást ekonomiky, ale ne o tu hlavní.

Většina odvětví a oborů malých a středních firem je navázaná na velké firmy. Tam se zastropovalo spolu s občany šest korun včetně DPH. Elektrická energie se zastropovala na tři koruny. Plyn, tam to bylo vyřešeno. Znovu jsme jednali, žádali. Volali jsme potom, že dočasný krizový rámec už funguje v Evropě. Řada zemí jako Francie, Španělsko, Itálie už ho měly dávno. Němci na tom začali pracovat a vyhlašovat neuvěřitelné bombastické programy podpory.

Šel mi z toho mráz po zádech. Do teď jsem nepochopil, že na jedné straně bylo ministerstvo průmyslu a obchodu se svým svérázným ministrem. Na druhé straně byla speciální energetická komise pod předsedou vlády, kde naštěstí byli konečně významní zástupci podnikatelské sféry - největší distributoři, ČEZ, firmy pana Křetinského a další.

Chaos ve vládní strategii

Z vašeho pohledu v tom byl zmatek?

Byl v tom trochu zmatek. Nepochopil jsem, jestli v tom byla důvěra nebo nedůvěra v resort nebo ministra anebo vzplanutí ODS, řešit to sama a rychle. Hlavní političtí představitelé země viděli, že podnikatelská sféra je hodně naštvaná. Začal se řešit dočasný krizový rámec. Byly k tomu řady jednání, na úvodních jsem byl, ale pak je to o odbornících.

Dotáhl se dočasný krizový rámec, ale v dvou etapách - na rok 2022 od března do října. Už to běží. Jsou k tomu předpisy, i když složité, ale jsem si vědom, že naše byrokracie je otřesná. Přesto to máme. Teprve na konci roku se odsouhlasil dočasný krizový rámec i pro období roku 2023. Považuji to za velice důležité.

Řekl jste, že vám šel mráz po zádech z podpory, kterou zaváděly okolní země. Je známo, že Německo mluvilo o 200 miliardách eur pro svoje podnikatele nebo podniky. Ministr financí Stanjura poté v prosinci řekl, že se podařilo dojednat na úrovni EU, že bude maximální podpora pro jednu firmu pro všechny stejná. Nemělo by tedy docházet k mezistátní konkurenci. Věříte tomu? Bude to tak, že české podniky budou mít stejnou podporu jako ty německé, pokud jde o ceny energií?

Jsme v jedné velké rodině. Jsem šťastný, že jsme od roku 2004 v Evropské unii. Měli bychom dodržovat pravidla, když jsme se na nich dohodli a je mi to glanc jedno, jestli jsou to lisabonská nebo jiná pravidla.

Obávám se tlaku uvnitř jednotlivých zemí podle síly ekonomiky. Obzvlášť u velkých jako je třeba francouzská ekonomika. Francouzi zastropovali a řešili v listopadu předcházejícího roku řadu velmi ostrých a dramatických opatření. Považoval bych to za správné, ale přesvědčen nejsem.

Kromě vyšších podpor od států třeba z mého pohledu tuzemské firmy mají nevýhodu, že úvěry mají za vyšší úroky vzhledem k politice České národní banky. Drtí to firmy, nebo se s tím dokázaly vypořádat tak, že si půjčují v eurech?

Česká národní banka je v těžké situaci. Navíc se vyměnila. Pan prezident Zeman tam dal lidi, kteří nebudou zvyšovat úroky. To je také jeho podíl na tom, že se inflace nedaří dobře vyřešit.

A to je podle vás dobře? Když se zeptám jako Rychlé šípy, jste s Rusnokem nebo s Michlem?

Ani s jedním. Myslím si svoje. Ale České národní bance jsem vděčný, že s námi dělá průzkumy s firmami. Je to opravdu rarita v Evropě a toho si vážím. Pro firmy špatně. Sedm procent je hrozně moc.

Pro malé a střední firmy jestli se dostáváte do problému, chybí vám lidé a vy víte, že musíte zabrat a udělat něco razantního v energetice, tzn. pokrýt střechy fotovoltaikami, řešit obyčejné žárovky až po inovativní výrobky, tak potřebujete momentálně strašně moc peněz. Máte je extrémně drahé. To byla brzda rozvoje. Ti, co dosáhli na euro nebo hospodaří eurem jako naše firma a má jich dost, tak si rozvoj, inovace a nové technologie zaplatí v eurech. Kdo na ně nemá, tak je na tom špatně.

‚Kvůli ODS nemáme euro‘

Chorvatsko od ledna 2023 má euro. Závidíte jim?

Závidím. Řeknu to upřímně. Závidím i bratrům Slovákům. Byl jsem rád, že jsme se rozdělili. O mně to všichni na Slovensku ví. Mám tam stovky a desítky vynikajících kamarádů. Mohli jsme a měli jsme mít euro se Slovenskem. Kvůli slabým vládám ODS, nechuti představitelů ODS a jednoho nejmenovaného nemáme euro.

Jako nejmenovaného myslíte koho?

Myslím bývalého narcistického pana prezidenta.

Teď v tom pětikoaliční vláda vedená šéfem ODS Petrem Fialou pokračuje, protože termín pro přijetí eura...

Tak oni s tím nic neudělají, protože neplníme kritéria. Nedostaneme se do pásma na dva roky. Sice mohou mít jakékoliv politické proklamace, mohou debatovat, jak chtějí, ale nejdřív máte plnit povinnosti. My neplníme prakticky skoro žádné kritérium.

Pokud jde o zelenou politiku Česka a celé Evropské unie, Česko v rámci předsednictví dojednalo nový systém obchodování s emisními povolenkami. Respektive za jeho předsednictvím se schválil. On byl navržený už dříve. Povolenky na oxid uhličitý už nebudou zdarma pro firmy a bude potřeba, aby se povolenky kupovaly také v dopravě nebo při vytápění budov. Cílem je snižování emisí skleníkových plynů. Je to správný směr? Jak se s tím vypořádá český průmysl?

Jsem v hrozně těžké pozici, protože dělám i v dopravě a mám poměrně úspěšnou dopravní firmu. Vnitřně řeknu, že celý systém povolenek je špatně nastavený, nekvalitně řízený a Evropská unie nemá svou skvělou vizi energetické politiky, která s povolenkami souvisí.

Evropská unie udělala v březnu a dubnu hrubou chybu. Neodbourala rezervu povolenek a nechala cenu jít až na 90 euro. Nesmírně poškodila celou Evropu. Nevím, jestli v zájmu Německa nebo koho. To ať si politici vyřeší mezi sebou.

Podle mě za podnikatele je to špatně. Nový způsob, který bude platit v roce 2026 nebo 2027, nevím přesně. To jsou zatím jenom výzvy nebo představy. My jsme to za Svaz průmyslu a dopravy hodně kritizovali. Chápu, že někdo musí mít vize a cíle. Mám je celý život u sebe i u firmy.

Přesto musíte vidět alespoň trochu na konec té vize. Jsem přesvědčen, že vize se mají dělat tak, aby byly reálné. Třeba u nás v energetické, sociální, daňové a důchodové politice někdy do roku 2030, kdy aspoň cítím, že tam dosáhnu.

Z našich politiků si nesmírně vážím pana ministra Mikuláše Beka, který by byl výjimečný na tripartitě a měli jsme tam tuto problematiku. On jediný naši filosofii přijal a říká, že nemá rád, když někdo blebtá, že v roce 2050 budeme bez uhlíkové...

Doženeme předeženeme

Takže balíček „Fit for 55“ neberete?

Je to nějak zpracováno. Mám rád, když na něco vidím, když umím trochu spočítat a když odhadnu technický a technologický vývoj, který je v tom naprosto zásadní.

Jsme schopni splnit cíle jako ty, že v roce 2035, čili za 12 let už nebudeme vyrábět auta se spalovacími motory, budou se nahrazovat elektromobily vodíkovými?

Udělali jsme velké množství výzev. Vzpomeňme si i na minulou dobu. Doženeme předeženeme. Díky studentům a Václavovi Havlovi máme demokracii, svobodu a možnost být zapojeni v západní společnosti. Také jsme říkali, že snadno doženeme Rakousko a Německo a nějak pořád je nedoháníme.

Chce to strategické změny, umět přitlačit ve výzvách. Nejen za nás podnikatele, ale především za politickou reprezentaci. Má to tolik parametrů, že jenom plácat předvolební nesmysly jako doženeme předeženeme mi vadí a nelíbí se mi to.

Takže je to reálné?

Reálné to může být. Typickým příkladem jsou mobilní telefony. V 90. letech jsem po dvoře naší firmy nosil na zádech šestikilový s obrovskou anténou. Došel jsem do poloviny velkého dvora, signál se ztratil a sekretářka na mě z okna křičela, že se mám vrátit, protože mám telefon. Dnes máme supermoderní telefony. Mají je naše děti a vnuci.

Funguje to skvěle a tak si představuji, že v dalších oblastech bude technologický a technický pokrok. On opravdu bude. Neříkejme ale zbytečně léta nebo neříkejme, že to je nejdůležitější, nejlepší zdroj a nic jiného není lepší. Vždy bude něco lepšího.

Na posledním říjnovém sněmu Svazu průmyslu jste řekl: „Čeká nás těžké období, ale přežili jsme fašisty, komunisty, světovou krizi, covid i Babiše. Chceme dál přežívat i s vládou Petra Fialy.“ Kdybyste měl porovnat ty dvě poslední vlády z pohledu ekonomiky, kdo byl pro vás lepší?

Přiznám se, že pro mě žádná dobrá vláda po roce 1990 nebyla. Zase jsem spravedlivý v tom, že musím říct, že vláda Andreje Babiše řešila jenom covid. Byl to sice nový pojem. Museli jsme zavírat odvětví, obory, nefungovaly restaurace a vynikly dodávky do domu. Všem rohlíkům a Dáme jídlo šly obraty do miliard, protože vše bylo zavřené. Nepředstavitelně na tom zbohatli.

Vláda Petra Fialy nastupovala do pěti, šesti nepředstavitelně neznámých věcí a navíc měla jednu velkou nevýhodu oproti Babišově vládě. Babiš si dělal, co chtěl a měl podprůměrného partnera a ten ani neexistoval.

ČSSD?

Ano. Teď je pětivládní koalice, což je z mého pohledu špatně. Je to moc. V politice jsem v životě nebyl a nikdy bych tam nevstoupil. Když máte pět koalic, tak na každého vyjdou tři nebo čtyři ministerstva. Koho tam dáte? Své klíčové politické hráče a ne odborníky, které jste si možná chystali. Nevím, jak to funguje v politických stranách.

Ekonomičtí experti ve vládě

Má tato vláda podle vás dobré ekonomické odborníky?

Určitě by potřebovala aspoň jednoho makroekonoma a někoho se zkušeností s podnikáním. Je to moje osobní přesvědčení. Říkám to vždycky a považuji to za správné. Tato vláda docela dobře zvládla předsednictví. Za březnový přístup k cestě na Ukrajinu si vážím pana předsedy vlády. Pak se po něm opičila řada politiků, aby získávali body před volbami. Od něj to byl skvělý čin.

Vážím si toho, že jsme zvládli dva obrovské summity. Potvrdilo se to, co jsme si zkazili v roce 2009, kdy padla vláda Mirka Topolánka. Umíme organizovat, jsme flexibilní a umíme tuto středně velkou zemi Evropské unie dobře ukázat na evropské a světové mapě. Za to jsem rád.

Přichází doba, kdy pan předseda vlády by si měl probrat ministra vedle ministra a zvážit, jestli chce vládnout zbývající tři roky, jestli je správný do období návratu k ekonomice, k sociálním a důchodovým reformám a všeho, co nás čeká. Dramatická změna pracovitosti veřejné správy, digitalizace. Takže poměnit členy vlády a hlavně bych zvážil změnu programového prohlášení.

V jakém smyslu? Co by se mělo změnit?

Změnil bych energetickou strategii, protože není přesná. Podíval bych se, jak vychází surovinový mix do roku 2030. V oblasti atomové energie bych se podíval na to, že ve světě modulární malé reaktory začínají být praktickým životem. Je třeba se podívat na veřejné finance, jako je daňová soustava.

Když jsme u těch daní, tak vláda trvá na tom, že přímé daně pro firmy a podniky zůstanou nízké. V tom jí fandíte nebo si myslíte, že je to chyba?

Vláda by měla přestat s ideovým populismem.

To je její, řekl bych, nejhorší věc, která se mi nelíbí. Jestli chci zlepšit veřejné finance a tato vláda si zavinila sama problémy kvůli zrušení superhrubé mzdy. Je to hodně přes sto miliard. Když problém chcete vyřešit, jedni říkají, že se nebudou zvedat daně, druzí zas říkají, že všechno vyřeší ve výdajové stránce. Obě strany lžou, protože to nejde.

Udržení poměru

Jako podnikatel byste akceptoval zvýšení daní v současné situaci?

Akceptoval bych určité zvýšení daní. Stoprocentně DPH a další daně, které jdou na alkohol. Nevím, proč by nemohla jít na cigarety, na nějaké nezdravé jídlo. Měli bychom radši pečovat o náš národ.

Pak je zde důchodová reforma. Musí se jednoznačně udělat. Musí se říct lidem pravdu. Pojďme posunout každé tři měsíce jeden měsíc, abychom udrželi dobrý poměr lidí, kteří pracují vůči lidem, kteří jsou v důchodech. Něco se musí udělat a vyhecovat lidi, kteří odpočívají v důchodu. Mohli by pracovat a pomoct hlavně odborníci.

Minimálně nechodit do předčasných důchodů.

Hra s předčasnými důchody byla hrubou politickou chybou. Je vidět, že tam chybí profesionalita.

Naznačil jste, že kdybyste byl premiér, tak byste udělal rekonstrukci vlády, podíval byste se na jednotlivé ministry. Asi největší problém jste měl s vašim partnerem panem ministrem Síkelou. Vyměnil byste ho?

Lidé musí vést precizně především produkční ministerstva. To je průmysl s obchodem, doprava, zemědělství, ti, co tvoří hodnoty. Pak by to měli být lidé, kteří rozhodují o evropských penězích. Těch je tam nejvíc. Asi už za můj život a život mých následovníků tolik peněz dohromady Česká republika nebude mít šanci získat. Velmi důležité je ministerstvo pro místní rozvoj. Dramaticky díky povolenkám a jejich špatné politice je i ministerstvo životního prostředí. Bez pochyby i ministr financí.

Oni všichni vám přijdou slabí?

Neříkám, že jsou slabí. Říkám, že by tam měli být rozhodující tahouni a nejlepší hráči vlády.

Po nástupu Miloše Zemana jako prezidenta a zároveň vlády Bohuslava Sobotky jste na konci roku 2013 oceňoval, že mají lepší vztah k Číně než pravicové vlády a že je to pro byznys dobře. Nespletl jste se spolu s Milošem Zemanem, pokud jde o orientaci na Čínu?

Nespletl jsem se, protože podnikatelská sféra s vládou dělala diverzifikaci zahraničního obchodu a orientaci na Evropskou unii byla pořád přes 70 procent. Dnes je na Evropu skoro 90, protože Velká Británie dělá 5,6. Je potřeba obchodovat. Navíc Čína měla desetkrát větší export k nám, než jsme měli my. Nikdo tam nechtěl jezdit. Do Ruska sem tam někdo zaletěl, ale do Číny nikdo nechtěl. Miloš tam s námi dvakrát byl v počátečních letech 2013 a 2015. Pak už mě vyřadil a na cesty jsem nejezdil.

,Jsem nezávislý člověk‘

Proč vás vyřadil?

Prý jsem ho nepodpořil v druhém kole voleb na prezidenta, protože nepodporuji nikdy nikoho. Jsem nezávislý člověk. Nevidím důvod k tomu někoho podporovat a ještě k tomu veřejně. Hospodářská komora se svým prezidentem ho podpořila, takže dostala odměnu. Já jsem byl potrestaný s celým svazem.

V květnu letošního roku končíte ve funkci prezidenta Svazu průmyslu a dopravy. Zatím se o tento post přihlásil Mirek Topolánek. Jsou další lidé, kteří to chtějí po vás dělat?

Na poslední valné hromadě jsme schválili precizní pravidla, protože jsem si vědom, že jsem tam byl hodně dlouho. Je potřeba do lidí dostat tu možnost anebo vyzvat je k tomu, aby kandidovali na prezidenta nebo viceprezidenta do všech orgánů. Je to nejklíčovější svaz v zemi. Navíc ten člověk povede tripartitu. Bude stejně jako já předsedou tripartity. Máme to udělané tak, že kdokoliv, kdo splní podmínky a bude mít podporu, buď podnikatelského svazu nebo své firmy se může přihlásit do 31. ledna. Tehdy je uzávěrka na všechny posty.

Dva měsíce poběží kampaň. Není tak drahá a zbytečná jako prezidentská. Na zasedání orgánů a expertních týmů přijdou kandidáti na jednotlivé posty. To, co jim bude odpovídat. Budou dostávat otázky, u nás jenom odborné, ne politické a podlézavé. Podle toho se členská základna volitelů rozhodně koho zvolí jak za svazy, tak za firmy 16. května.

Zatím se kromě Mirka Topolánka nikdo nepřihlásil?

Jedu teď na svaz. Nevím, co tam přibylo.