Jazykovým školám kvůli covidu chybí žáci i lektoři. Řadě z nich hrozí, že na podzim už neotevřou

Obavy o další výuku má třeba Silvie Schäfferová. Ještě před pandemií navštěvovalo její školu kolem pěti set studentů. Pořádala třeba i jazykové kroužky ve školkách a školách.

„Například velké obavy mám u kroužků pro malé děti. Tam rodiče nebudou chtít zaplatit kroužek, který by se zase neotevřel. Jsme zvyklí vyučovat děti formou zábavných her, které pro online formu nejsou vhodné,“ řekla Radiožurnálu Schäfferová.

To třeba v jazykové škole Spring Agency si na lekce přes počítač zvykli. I tak ale přišli zhruba o polovinu klientů. Podle jednatele firmy Libora Páši je nejhorší nejistota a obavy z případného lockdownu.

„Organizujeme například několikadenní intenzivní kurzy, to znamená, musíme rezervovat termín lektorům, musíme rezervovat prostory. Ale v současné době nevíme, jestli v říjnu nebo listopadu nedojde k dalšímu lockdownu. Tato nejistota odrazuje i klienty od toho, aby si zaplatili dopředu nějaký dlouhodobý kurz,“ popsal Páši.

Některé jazykové školy teď řeší i problém s lektory, kteří zkrátka nejsou. „Klienti nejčastěji vyžadují rodilé mluvčí a my je v současné době nemáme. Protože ti, co odjeli do třetích zemí, tak ti se do republiky nevrátí. Ti, co tady byli - Američané, Australané a tak dál -, tak ti chybí,“ potvrzuje prezidentka Asociace jazykových škol Marcela Hergesselová.

Podle ní tak hrozí, že některé školy po letních prázdninách už neotevřou.