Je potřeba propojit zkušenost starších lidí s odvahou a invencí mladých, říká advokát k vedení firem

Někdy se uvádí, že mladší generace často nestojí o rodinný byznys a firmy se prodávají třeba zahraničním podnikatelům. „Řada českých firem byla založena za nestandardních podmínek. Nejsou ukotvené na burze, nemají další náležitosti. Jejich předání nebo prodej není vůbec jednoduchá věc," vysvětluje advokát Pavel Smutný, mecenáš umění a předseda Česko-izraelské smíšené obchodní komory.

„Řekl bych, že česká společnost je dnes v jakémsi bodě tápání,“ zamýšlí se nad současnou situací advokát a podnikatel Pavel Smutný. „Myslím, že jsme frustrováni, že jsme docela vyděšení. Špatné zprávy se od covidu staly určitým sportem a všechny špatné zprávy paralyzují lidi strachem. A když mají lidi strach, nevymyslí nic,“ dodává.

„Neobviňujme jenom vládu, obviňujme sami sebe. Země si celkově moc teď nemůže fandit. Potřebujeme nový elán a přerod. Ale možná to bude chvilku trvat, možná ještě chvilku bude to tápání pokračovat,“ pokračuje.

„Přes všechny spory, co se tady vedou, je skutečně potřeba propojit bez debat zkušenost starších lidí, kteří ji prostě mají, s odvahou a invencí těch mladých,“ říká.

„Odvaha a invence mladých bez zkušenosti je velice nebezpečná a zase jenom staré lpění na věcech, aby se to nějak doklepalo, je taky špatné. A týká se to celé společnosti. To znamená, že se musíme přestat hádat v čele věcí a musíme se nějakým způsobem smířit,“ podotýká Pavel Smutný.

Upřímně o Rusku a Ukrajině

„Rusko samozřejmě není vůbec jednoduchý soupeř a je to soupeř pro celý svět,“ zdůrazňuje Pavel Smutný.

„Je to prostě osobitá, zvláštní civilizace, je to velmoc, je to říše, která se chová naprosto svým způsobem, odmítá se vlastně jakýmkoli způsobem propojovat. Rusko rezignovalo na své evropanství. Putin se v podstatě cítí odmítnut Evropou a odmítá tedy Evropu,“ myslí si.

„Když se Rusové rozhodnou, že něco udělají, tak to pak dělají,“ dodává. „Veřejnost je zděšená tím, kolik je tam mrtvých, a to na obou stranách. Já nepočítám Rusy, nepočítám Ukrajince, prostě to jsou mladí kluci, kteří denně umírají,“ uzavírá advokát Pavel Smutný.