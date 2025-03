Je rozdíl dělat chaos ve svém malém byznysu a ve světovém měřítku, jak to dělá Trump, říká analytička

Americký prezident Donald Trump zavádí od 2. dubna cla ve výši 25 procent na dovoz všech automobilů, které nejsou vyrobeny ve Spojených státech. „Více než samotná cla škodí automobilkám, a potažmo celému byznysu, neustálé změny, které Donald Trump provádí. Chaos a nepředvídatelné prostředí je pro firmy to nejhorší, co může být,“ říká v pořadu Jak to vidí… na Dvojce hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Jak to vidí... Praha 13:49 28. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump zavádí od 2. dubna pětadvacetiprocentní cla na dovoz automobilů, které nejsou vyrobeny v USA | Zdroj: MediaPunch / Backgrid USA / Profimedia

„Když totiž nevíte, co bude, nemáte chuť investovat nebo dělat strategické plány,“ podotýká dále Jana Klímová.

Byznysu nepřispívá ani zhoršená bezpečnostní situace, na kterou reaguje celý svět, ale především Evropa. „Je to koktejl, který potom vede k takovým reakcím, jako jsou prudké propady akcií velkých automobilek. Otázkou je, proč to byznysmen, jakým Trump je, dělá,“ ptá se analytička.

Proč to Trump dělá?

Podle Klímové je to dáno jeho ochranářskou politikou. „Evropa Trumpa nezajímá. Všechno je to vzkaz dovnitř Ameriky. Všechno, co Trump dělá, má Americe pomoct. Americkým dělníkům vrátí práci tím, že ochrání trh před dovozy. Uleví Američanům od daní a výpadek dorovná dovozními cly. Zároveň zlepší finanční situaci státního rozpočtu Spojených států, který je velice zadlužený. Myšlenka v tom tedy je. Nicméně je rozdíl, když děláte chaos ve svém malém byznysu, a když ho děláte ve světovém měřítku.“

Zda budou cla trvalou změnou, je v případě Trumpovy administrativy těžko predikovatelné. Pravděpodobný scénář podle analytičky je, že Amerika teď bude testovat, jaký efekt mají zavedená cla.

„Z dlouhodobého pohledu ale ochranářská politika nikdy nevede k ničemu dobrému. Země, kde se uplatňují ochranářská opatření, dříve nebo později ztratí konkurenceschopnost vůči světu. Známe to z minulosti. Největší rozvoj globálního obchodu a růst ekonomik nastal ve světě koncem 80. let, kdy se v řadě zemí uvolnily obchodní bariéry.“

Dopad na české automobilky

Nová americká cla na dovoz automobilů by měla platit od 2. dubna. O měsíc později by se měla přidat cla z automobilových dílů. Dopad na český automobilový průmysl bude podle Klímové nepřímý, ale citelný.

„Podle statistik směřovalo do Spojených států v roce 2023 jen 0,8 procenta českého automobilového exportu za asi 10 miliard korun. Přesto budou mít cla významný dopad na řadu českých dodavatelů dílů a služeb. Jsme totiž velkými subdodavateli německých firem, kde je situace jiná. Pokud bude mít Německo omezený exportní trh, bude samozřejmě omezovat i poptávku po dílech a službách v Česku,“ uzavírá Jana Klímová.