Je to strašné, ale staré obilí by se mělo třeba spálit, říká zemědělec

Nespokojení zemědělci minulý týden protestovali jízdou traktorů kvůli přísným opatřením společné zemědělské politiky, Green Dealu a situaci na trhu komodit. A to nejen v Česku, ale v celé Evropě. Na to reagovali ministři zemědělství, kteří se v neděli sešli v Bruselu na jednání Evropské rady. Podmínky pro zemědělství by se měly podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) změnit tak, aby farmáři měli „více motivace a méně regulace“. peníze a vliv Praha 9:00 27. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zemědělec z jihočeské obce Debrník Miroslav Drs | Foto: Jana Klímová | Zdroj: Český rozhlas

„Pokud budeme regulovat, regulovat, regulovat, tak evropské zemědělství půjde opravdu do pekel, a to nikdo z nás nechce,“ uvedl v pondělí před jednáním v Bruselu šéf českého resortu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si další díl podcastu Peníze a vliv

Ministři jednali v Bruselu o návrzích Evropské komise, které by měli zlepšit situaci farmářů, kteří protestují v Evropě už od začátku roku. Kromě zpřísňování pravidel či byrokracie je od loňska trápí i dovozy levných komodit a potravin ze zemí mimo EU.

Výborný po jednání řekl, že ministři podpořili přijetí předložených návrhů ze strany Evropské komise. A shodli se, že se opatření musí udělat rychle, protože protesty zemědělců jsou většinou oprávněné.

Mezi návrhy komise například patří, že už v letošní sezoně by farmáři mohli půdu, kterou jinak doposud musí povinně nechat ležet ladem, osít plodinami vázajících dusík, jako je jetel nebo vojtěška. Rozvolnit by se měla také opatření, podle nichž zemědělci musí střídat plodiny na jednotlivých polích. Ubýt by měl i počet kontrol a tím i byrokracie.

Pokračovat by měl bezcelní dovoz na některé potraviny a komodity z Ukrajiny, podle Výborného by ale nově měla být možnost přijmout mimořádné řešení, pokud se prokáže, že kvůli dovozu na trhu vzniká problém.

Zemědělci zůstávají skeptičtí

Zemědělci snahu zlepšit jim podmínky vítají, stejně ale zůstávají skeptičtí a chtějí si počkat na konkrétní výsledky, o nichž by pak měli jednat tento týden ve čtvrtek.

„Vážím si pana ministra, že s námi komunikuje. Věřím, že to tak vidí a věří tomu. Ale pak jsem třeba viděl v návrzích ministerstva, že máme zvednout plochu ladem a všechna ta opatření směřující k tomu, že nemáme vyrábět. Myslím, že by si měl udělat, jak se říká, pořádek ve své chalupě a pak mu budu věřit,“ říká v pořadu Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus zemědělec z jihočeské obce Debrník Miroslav Drs, který je také členem představenstva Agrární komory a účastnil se i zemědělských protestů minulý čtvrtek.

OVĚŘOVNA: Když bylo víc CO2, místo měli i dinosauři. Vědci vyvrací Jandejskova tvrzení Číst článek

„Budu rád, když nám do konce února přinese nějaké návrhy, s kterými budeme spokojeni. My máme hodně práce, nemáme zájem zase zvedat lidi od práce a pořád jezdit s traktory po republice,“ popisuje Drs.

Miroslav Drs farmu převzal z kraje 90. let po svém otci, který jako jeden z mála hospodařil navzdory komunistickému režimu i před revolucí. Postupně si pronajímal další pole a dnes hospodaří na zhruba tisíci hektarech. K tomu chová přes 400 kusů skotu na mléko a na maso a postavil si a provozuje bioplynovou stanici.

Za velký problém považuje ze svého pohledu současný propad cen obilovin, například krmné pšenice. „Jestliže v roce 2022 stál metrák obilí 800 korun a dnes stojí 335 korun, na což tady mám nabídky od firem, tak jsme v podstatě na cenách těsně po revoluci,“ upozornil s tím, že za takové situace bude ve ztrátě. Jako důvod vidí situaci na trhu s obilím v Evropě, kam směřuje i přes určité restrikce už od loňska více než dříve obilí z Ukrajiny.

Podle něj nejde ani tak o to, že by přímo na českém trhu bylo moc ukrajinského obilí, vozí se ale například přes polské obchodníky do Německa, kde se s ním naplnily sklady. Do nich přitom dříve směřovalo obilí z Česka. To se druhotně promítá na trhu u nás, kde letos zůstává na skladech ještě z loňské sklizně zhruba o milion tun obilí více právě kvůli poklesu vývozu. „V nové žni tak nebudeme mít kam sklízet,“ obává se plných skladů Drs.

Demisi nechceme, blokáda je ale namístě. Pýcha a Doležal nemluví za všechny zemědělce, tvrdí Dufek Číst článek

Například dva roky staré obilí by se podle něj mělo dát spálit. Ocenil by tak, kdyby je v tom ministerstvo zemědělství podpořilo. „S tím špatným obilím, které už není dobré dávat ani do krmných směsí nebo do potravin, tak aby nám třeba řekli: ano, povolíme ho spálit, abychom se ho do žní zbavili,“ popsal současnou situaci Drs s tím, že jako zemědělec to sám považuje za „strašné“, ale taková je podle něj nyní realita.

Kvůli propadu cen a zároveň letošnímu snížení dotací směřujících do zemědělství se podle něj celkově obor propadne do ztráty až kolem 20 miliard korun. Také proto nyní zemědělcům nepřinese velkou úlevu záměr ministra Výborného zrušit zdanění dotací. „Nebudeme si slevu mít kde uplatnit, protože budeme v červených číslech,“ uvedl Drs.

Celý rozhovor s Miroslavem Drsem si poslechněte v audiu.