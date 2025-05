‚Je těžké předvídat.‘ S Českem probíhají technická jednání o Dukovanech, potvrdila Evropská komise

Mluvčí Evropské komise ve čtvrtek potvrdila, že v souvislosti s tendrem na Dukovany probíhají mezi představiteli Česka a komisí jednání na technické úrovni. Jak dlouho budou trvat, ale nedokázala odhadnout. Na urychleném zahájení expertních konzultací k objasnění podmínek chystané dohody k jadernému tendru na dostavbu Dukovan se v úterý dohodl český ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) s místopředsedou Komise Stéphanem Séjourném. Praha 19:10 22. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaderná elektrárna Dukovany | Zdroj: Profimedia

Mluvčí unijní exekutivy Lea Zuberová označila jednání mezi Vlčkem a Sejourném za konstruktivní. „Nyní se práce, řekněme, vrací do technické roviny. Jednání probíhají a je opravdu těžké teď předvídat časový rámec nebo nějaký výsledek,“ odpověděla Zuberová na dotaz českých novinářů.

Tendr na stavbu bloků vyhrála jihokorejská společnost KHNP, Krajský soud v Brně ale předběžným opatřením zablokoval podpis dohody o stavbě. O předběžné opatření požádala francouzská společnost EDF, která v tendru neuspěla a následně její výhrady vůči tendru odmítl i antimonopolní úřad. EDF zároveň u Evropské komise žádá přezkoumání případu.

Unijní exekutiva už zahájila předběžný přezkum s cílem posoudit, zda potenciální finanční příspěvky obdržené korejskou firmou představují zahraniční subvence, a pokud ano, zda taková podpora narušuje vnitřní trh.

Přezkum se týká dodržování nařízení o zahraničních subvencích (FSR) narušujících vnitřní trh z roku 2022. V dopise, který Sejourné poslal ministru Vlčkovi, se hovoří také o možném zahájení hloubkového šetření celého případu.

Vyšetřování v příštích dnech?

Ještě minulý týden to podle zdrojů ČTK vypadalo, že by hloubkové vyšetřování celé situace ze strany Evropské komise mohlo být spuštěno v příštích dnech. Zatím se tak ale nestalo. Už minulý pátek hovořil o Dukovanech se šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou premiér Petr Fiala (ODS).

Tento týden v úterý pak téma na schůzce s předsedkyní unijní exekutivy otevřel také prezident Petr Pavel. Von der Leyenová podle něj přislíbila, že situaci ohledně tendru na výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech bude řešit urychleně a transparentně.

Dokud se neuskuteční expertní a politická jednání, o kterých hovořili i Vlček a Sejourné, neměla by podle prezidenta Pavla Evropská komise přistoupit k žádnému předběžnému opatření. Zda to znamená i odklad případného zahájení hloubkového šetření, není jasné.

„Jenom upřesním, že my jsme nikdy neoznámili hloubkové vyšetřování, takže technicky to nemůže být odloženo. Obecně mohu říct, že hloubkové vyšetřování v rámci FSR je možné zahájit, ale znovu opakuji, že k tomuto konkrétnímu případu nemáme v tuto chvíli co dodat,“ poznamenala mluvčí Evropské komise.