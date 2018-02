Jediným kandidátem na viceprezidenta Evropské centrální banky zůstává španělský ministr de Guindos

Jediným kandidátem do funkce viceprezidenta Evropské centrální banky (ECB) je před pondělním jednáním ministrů financí zemí eurozóny španělský ministr hospodářství Luis de Guindos. Irský ministr financí Paschal Donohoe totiž před schůzkou oznámil, že stahuje kandidaturu šéfa irské centrální banky Lanea na post místopředsedy ECB. Brusel 15:48 19. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Španělský ministr hospodářství Luis de Guindos | Foto: Reuters

Donohoe irský krok zdůvodnil snahou o to, aby členské země o obsazení funkce mohly rozhodnout konsensuálně. „Věřím, že je to důležité a v zájmu ECB,“ poznamenal s tím, že s de Guindosem hovořil a před rozhodováním mu popřál hodně štěstí.

Šéf euroskupiny Mario Centeno při příchodu na jednání novinářům sdělil, že o rozhodnutí Dublinu byl informován teprve před několika minutami. „ECB je významná pro Evropu, je odpovědná za finanční stabilitu a v tomto smyslu ovlivňuje životy občanů, proto je to pro Evropu významný moment,“ uvedl.

Eurokomisař pro hospodářské a měnové otázky, daně a cla Pierre Moscovici odmítl, že by nominace aktivního politika do vedení ECB znamenala překročení nepsaných zásad. „Politici mají mnoho zkušeností, na těch tématech pracovali dlouhodobě a umí se učit,“ podotkl. De Guindos, který je ve španělské vládě řadu let, tedy podle něj bude platným členem vedení evropské banky. „A ministři (na radě) jsou ti odpovědní lidé, kteří mohou vybrat, koho chtějí,“ doplnil Moscovici.

Oba kandidáti už minulý týden absolvovali slyšení před výborem europarlamentu pro hospodářské a měnové otázky. Po pravděpodobném pondělním vyslovení podpory ze strany ministrů financí o novém viceprezidentovi ECB definitivně rozhodne summit EU. Ve funkci vystřídá Portugalce Vitora Constancia, kterému mandát končí v červnu. Stávající šéf ECB Mario Draghi ve funkci zůstává až do listopadu příštího roku.